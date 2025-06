Résultats BEM 2025 connus ce samedi 28 juin à 10h : Voici le site officiel ONEC où les consulter

L’attente touche à sa fin pour les candidats au Brevet d’Enseignement Moyen (BEM) de la session 2025 ! Le ministère de l’Éducation nationale a annoncé ce matin que les résultats seront officiellement disponibles ce samedi 28 juin 2025 à partir de 10h.

Cette nouvelle, accueillie avec un grand soulagement par les élèves et leurs parents, marque la conclusion d’une période d’examen cruciale.

Résultats BEM 2025 : Où et comment les consulter ?

Le ministère a mis en place plusieurs moyens pour permettre aux candidats de consulter leurs résultats rapidement et facilement :

Pour les candidats scolarisés :

En ligne : Les résultats pourront être consultés sur le site de l’Office National des Examens et Concours (ONEC) à l’adresse https://bem.onec.dz ou sur l’Espace Parents du ministère de l’Éducation nationale via le lien https://awlya.education.dz.

: Les résultats pourront être consultés sur le site de l’Office National des Examens et Concours (ONEC) à l’adresse https://bem.onec.dz ou sur du ministère de l’Éducation nationale via le lien https://awlya.education.dz. Par affichage : Les listes des élèves admis et acceptés en première année Lycée seront également affichées dans leurs établissements scolaires respectifs à partir de 16h.

Pour les candidats libres :

Les candidats libres pourront consulter leurs résultats uniquement en ligne sur le site de l’ONEC à l’adresse https://bem.onec.dz/.

Cette annonce met fin au suspense pour des milliers de jeunes Algériens. Le ministère de l’Éducation nationale adresse ses meilleurs vœux de réussite à tous les candidats et beaucoup de courage pour la suite de leur parcours scolaire.

Examens du BEM et du Bac 2025 : Quand l’Algérie se mobilise pour ses élèves

Le ministère de l’Éducation nationale a récemment salué une mobilisation nationale exemplaire, marquant la réussite des examens du Brevet d’Enseignement Moyen (BEM) et du Baccalauréat.

Dans un communiqué officiel, le ministère a exprimé sa « haute considération » et ses « vifs remerciements » à l’ensemble des acteurs, publics comme privés, qui ont œuvré pour garantir l’égalité des chances et des conditions optimales aux milliers de candidats.

La prouesse est d’autant plus remarquable que l’Algérie a mis en place un dispositif sans précédent pour assurer l’intégrité et la sérénité de ces épreuves nationales, reflets de l’engagement de l’État algérien envers sa jeunesse.

Au cœur de ce succès, l’équipe chargée de l’élaboration et de l’impression des sujets a accompli une mission herculéenne. Isolés pendant près d’un mois pour le BEM et plus de quarante jours pour le Baccalauréat, ces experts ont fait preuve d’une « haute compétence » et d’un « patriotisme sincère ».

Le ministère a souligné que les sujets, fidèles aux programmes scolaires, témoignent de la rigueur de cette préparation et de l’attachement indéfectible au principe d’égalité des chances pour tous les élèves.

Une sécurité sans faille : l’appui des forces nationales

La sécurisation de ces examens a été une priorité absolue. Le ministère de la Défense nationale, avec l’ensemble de ses organes et services, a apporté un soutien inestimable, assurant le transport sécurisé des sujets à travers tout le territoire, y compris dans les zones frontalières et éloignées.

Le Commandement de la Gendarmerie nationale a également joué un rôle crucial en sécurisant les centres d’examen et en accompagnant les équipes de transport des sujets et des copies, veillant ainsi à la sécurité des candidats et des encadreurs.

La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a complété ce dispositif par une couverture sécuritaire totale des centres en milieu urbain, garantissant le bon déroulement des épreuves.