Résultats BAC 2026 : Voici les moyennes exceptionnelles des 3 championnes d’Algérie

Résultats BAC 2026 : Voici les moyennes exceptionnelles des 3 championnes d’Algérie
BAC 2026
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Le ministre de l’Éducation nationale, Mohamed Seghir Saadaoui, a proclamé ce dimanche les résultats officiels de la session de juin 2026 du baccalauréat. En plus de révéler un taux de réussite en nette progression, le ministre a dévoilé l’identité des brillants lauréats qui se sont hissés sur le podium national.

Selon les chiffres communiqués par M. Saadaoui, le taux de réussite global pour cette session 2026 s’établit à 56,18 %. Une performance en hausse de près de 5 % comparativement à l’année précédente.

Le premier responsable du secteur a attribué cette dynamique positive à la stabilité de l’année scolaire ainsi qu’à la rigueur de l’organisation des examens.

Par ailleurs, le ministre a tenu à préciser qu’il avait personnellement contacté les premiers lauréats en amont de sa conférence de presse.

Il a profité de l’occasion pour démentir catégoriquement les listes et informations qui ont circulé prématurément sur les réseaux sociaux ces dernières heures, appelant les citoyens à se référer exclusivement aux canaux officiels du ministère.

Le podium national : Les filles à l’honneur

La palme d’or de cette édition revient à l’élève Gueroumi Bouchra Hibat Allah, scolarisée au lycée Bouzira Ahmed dans la wilaya de Tiaret. Issue de la filière Technique-Mathématiques, elle décroche la première place nationale avec une moyenne exceptionnelle de 19,26/20.

La deuxième place a été ravie par Nasrallah Yakeen, élève au Lycée national de Mathématiques de Kouba (Alger), qui a obtenu la brillante moyenne de 19,21/20.

Le podium est completé par Saal Zineb Douaa, issue de l’établissement privé « El Massir » d’El Achour (Alger), spécialité Sciences Expérimentales, avec une moyenne de 19,16/20.

Cadets de la Nation et besoins spécifiques : Des parcours d’excellence

Dans la catégorie des Écoles des Cadets de la Nation, c’est le cadet Guaderz Ziad qui s’est illustré à la première place, obtenant une moyenne de 18,97/20 dans la filière Sciences Expérimentales.

Le ministre a également mis en lumière la persévérance remarquable des candidats aux besoins spécifiques. Ainsi, dans la catégorie du défi visuel, la première place revient à Merouche Abdelbassit du lycée Mohamed Boudiaf d’El Affroun (Blida), en filière Mathématiques, avec une moyenne de 17,57/20.

Pour le défi moteur, c’est la jeune Bakouche Douaa, originaire de la wilaya de Sétif et issue de la filière Sciences Expérimentales, qui s’impose en tête avec 17,44/20.

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Enfin, dans la catégorie du défi auditif, un candidat de la wilaya de Batna s’est distingué à la première place dans la filière Mathématiques, en obtenant une moyenne de 17,05/20.

Pour ce qui est de la communauté algérienne établie à l’étranger, la meilleure performance est signée par l’élève Khalfa Meriem, scolarisée à l’École internationale algérienne en France, qui a décroché son baccalauréat avec une moyenne de 17,38/20.

Plus de 1 200 mentions « Excellent »

Au total, cette session 2026 enregistre un contingent de 327 029 bacheliers, englobant à la fois les candidats scolarisés et les candidats libres.

Le cru de cette année se distingue particulièrement par sa qualité : le nombre de lauréats ayant décroché la mention « Excellent » (moyenne égale ou supérieure à 18/20) s’élève à 1 232. De plus, quelque 21 800 candidats ont réussi à obtenir une moyenne oscillant entre 16 et 18/20, ouvrant la voie à des mentions « Très Bien ».

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Amina Aouadi

Journaliste – Analyse, économie et société

Amina Aouadi est journaliste au sein de la rédaction d'Algerie360, spécialisée dans les analyses de l'actualité économique et les grands sujets de société.

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