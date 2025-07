Résultats BAC 2025 : où et comment consulter vos résultats demain à 10h00 ?

Plus que quelques heures avant l’annonce tant attendue des résultats BAC 2025. Ce dimanche 20 juillet à 10h00, le ministère de l’Éducation nationale dévoilera officiellement les résultats du baccalauréat, une étape cruciale dans la vie de près de 878 000 candidats à travers le pays.

Pour éviter la propagation de fausses informations et limiter le stress des élèves et de leurs familles, les autorités ont choisi d’annoncer la date en avance, mettant ainsi un terme aux spéculations qui accompagnent souvent ce moment décisif.

Les résultats seront affichés simultanément dans tous les établissements scolaires où les candidats ont passé leurs épreuves. Les élèves pourront consulter les listes des admis dès 10h00 dans leur propre lycée. Mais afin de garantir un accès plus large et plus rapide à l’information, le ministère a mis en place plusieurs canaux numériques et mobiles.

BAC 2025 : Voici les liens officiels de l’ONEC et les méthodes sûres pour consulter les résultats

Le premier outil reste le site officiel de l’Office national des examens et concours :

Accessible à tous les candidats, il leur suffit d’y entrer leur numéro d’inscription ainsi que le code confidentiel figurant sur leur convocation. Néanmoins, comme chaque année, ce site pourrait connaître un ralentissement momentané en raison de l’affluence massive dans les premières minutes suivant la mise en ligne des résultats.

Pour contourner ces éventuelles perturbations, les candidats peuvent également utiliser l’espace numérique des parents d’élèves, via la plateforme :

Cette alternative permet de consulter les résultats en ligne, avec une navigation souvent plus fluide.

Autre méthode très pratique : le service SMS gratuit via le code *567#, proposé par les trois opérateurs mobiles Mobilis, Djezzy et Ooredoo. Il suffit de composer ce code sur son téléphone pour recevoir instantanément le résultat, sans avoir besoin d’une connexion Internet. Ce service est ouvert aussi bien aux candidats scolarisés qu’aux candidats libres.

Justement, les candidats libres – qui représentent cette année plus de 330 000 personnes – auront eux aussi accès à leurs résultats via le site de l’ONEC (https://bac.onec.dz./) ou le service SMS, aux mêmes horaires et dans les mêmes conditions.

La session de juin 2025 a mobilisé plus de 308 000 surveillants à travers 2 964 centres d’examen. Parmi les candidats figuraient aussi des élèves aux besoins spécifiques, des détenus ainsi que des élèves issus de l’École Internationale de France. Tous attendent avec émotion le verdict qui déterminera leur avenir académique et professionnel.

En somme, le ministère a mis en œuvre tous les moyens pour assurer un accès équitable, rapide et fiable aux Résultats du BAC 2025. Il ne reste plus qu’à souhaiter bonne chance à tous les candidats.