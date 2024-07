Résultats BAC 2024 : Voici les moyennes exceptionnelles des 3 champions d’Algérie

ALGER, 18 juillet 2024 – Les résultats du baccalauréat 2024 en Algérie ont été dévoilés ce jeudi 18 juillet, avec un taux de réussite national de 58,28%, enregistrant une hausse notable par rapport à l’année dernière (50,63%).

Le ministre de l’Éducation nationale, Abdelhakim Belabed, a tenu à féliciter l’ensemble des acteurs de l’éducation pour cette progression lors d’une conférence de presse, soulignant le “travail acharné de la famille éducative” ainsi que “les efforts considérables fournis par les élèves et les enseignants”.

Meqran Mohammed Amin, élève du lycée Mohamed Belkbir à Hadjout (wilaya de Tipaza), se hisse à la première place nationale avec une moyenne exceptionnelle de 19,62 en filière Mathématiques.

Il est suivi de Maria Ines Raheb, de la wilaya d’Oran, qui décroche la deuxième place avec 19,54 en filière Sciences Expérimentales. La brillante candidate a réalisé un parcours sans faute en obtenant la note maximale de 20/20 dans les matières principales.

Aoulm Wissal, de la wilaya de Khenchla quant à elle, obtient la troisième place nationale avec une moyenne de 19,52 en filière Sciences Expérimentales.

Performance remarquable au Bac 2024 en Algérie : 58,28% de réussite

Le lycée des mathématiques à El Harrach mérite également une mention particulière pour son taux de réussite exceptionnel de 100%, confirmant l’excellence de ses élèves et de son équipe pédagogique.

Par ailleurs, il est à noter que la filière Mathématiques se distingue comme la plus performante avec un taux de réussite remarquable de 82.25 %, suivie des sciences expérimentales (61,62 %), les lettres et philosophie et 52,47% et 64.11 % pour les langues étrangères.

La filière gestion et économie affiche un taux de réussite intermédiaire de 47,38%.

Le taux de réussite des candidats en situation de handicap au Bac 2024 s’élève à 46,12% :

Handicap visuel 65,52 %.

Handicap moteur 46,98 %.

Handicap auditif 25,49 %.

