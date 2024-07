Résultats BAC 2024 disponibles à partir de 16h : Voici où et comment les consulter

La fièvre monte chez les candidats du baccalauréat 2024 en Algérie ! Le verdict tant attendu approche à grands pas, et les résultats seront enfin dévoilés dans les prochaines heures. Le ministère de l’Éducation nationale a annoncé que les notes seraient disponibles aujourd’hui, jeudi 18 juillet 2024, à partir de 16h00. Les résultats sont accessibles via plusieurs méthodes.

Résultats du BAC 2024 via le site de l’Office national des examens et concours

Les résultats du BAC 2024 sont disponibles en ligne pour les candidats scolarisés et les candidats libres sur la plateforme officielle de l’Office national des examens et concours (ONEC) accessible via le lien suivant : https://www.bac-onec-dz.com/

Deux options s’offrent aux candidats scolarisés :

Site officiel de l’ONEC : https://www.bac-onec-dz.com/

Portail Awlyaa du ministère de l’Education : https://awlyaa.education.dz/

Comment obtenir votre numéro d’inscription et votre mot de passe pour consulter les résultats du BAC 2024 en Algérie ?

La publication des résultats du BAC 2024 est prévue pour aujourd’hui, 18 juillet 2024. Afin de consulter vos résultats en ligne sur le site de l’Office National des Examens et Concours (ONEC), vous aurez besoin de votre numéro d’inscription et de votre mot de passe.

Pour les candidats scolarisés :

Numéro d’inscription : Vous trouverez votre numéro d’inscription sur votre convocation au BAC .

Vous trouverez votre numéro d’inscription sur . Mot de passe : Le mot de passe est indiqué sur le reçu de paiement des droits d’inscription ou sur la feuille d’impression extraite de la plateforme numérique du ministère de l’Éducation nationale. Il s’agit du même mot de passe que vous avez utilisé pour payer vos droits d’inscription. Vous pouvez également le trouver en bas de votre convocation (après la mention “client”), si vous l’avez téléchargée en ligne. Vous pouvez également le demander à votre établissement scolaire.

Pour les candidats libres :

Numéro d’inscription et mot de passe : Vous trouverez votre numéro d’inscription et votre mot de passe sur votre convocation au BAC. Le mot de passe est également indiqué sur votre formulaire d’inscription (complété lors de votre première inscription).

Résultats du BAC 2024 via SMS

Les candidats peuvent également consulter les résultats du BAC 2024 par SMS, en composant un code sur les réseaux des opérateurs Mobilis, Djezzy et Ooredoo. Pour cela, veuillez suivre les étapes suivantes :

Composez le code *567# sur votre téléphone portable.

sur votre téléphone portable. Choisissez votre langue.

Entrez votre numéro d’inscription et votre code secret.

Votre résultat vous sera envoyé par SMS.



Au niveau des établissements scolaires

Afin d’éviter les incidents survenus lors de l’annonce des résultats du BEM, le ministère de l’Éducation nationale a pris des dispositions pour garantir un déroulement serein de la publication des résultats du Bac 2024.

Le ministère a donc ordonné la multiplication des copies des listes des admis. Ces copies seront affichées dans tous les recoins des établissements scolaires, permettant à tous les élèves et à leurs parents de prendre connaissance des résultats simultanément.

Malgré la mise en place de la publication électronique sur le site de l’Office national des examens et concours (ONEC), l’affichage des listes de résultats dans les lycées sera maintenu. Cette mesure vise à répondre au souhait de nombreux élèves et de leurs familles de vivre cette expérience collectivement au sein de leur établissement scolaire.

Ces dispositions, prises en concertation avec les directeurs exécutifs et les proviseurs des lycées, visent à garantir le bon déroulement de la publication des résultats du Bac 2024 et à assurer le respect des droits de tous les acteurs du système éducatif.

Les notes détaillées seront disponibles à partir du lendemain

Les candidats au baccalauréat 2024 pourront consulter leurs notes à partir du lendemain de l’affichage (un à deux jours après la proclamation officielle des résultats).

À partir du 19 juillet 2024, les candidats pourront consulter leurs notes en ligne sur la plateforme officielle du ministère.

En effet, le jour J, les candidats auront la primeur de leur moyenne générale et de la mention obtenue. Ces informations cruciales leur donneront une première indication de leur performance et leur permettront d’envisager l’avenir avec plus de sérénité.

Il faudra patienter un jour supplémentaire pour connaître les notes détaillées obtenues dans chaque matière. Le 19 juillet 2024, le relevé de notes complet sera téléchargeable sur la plateforme du ministère.

La procédure de consultation des notes reste inchangée par rapport aux années précédentes. Les candidats devront se connecter à la plateforme du ministère.

Bonne chance à tous les candidats. Que cette étape importante de votre parcours soit couronnée de succès !