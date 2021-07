Résultats BAC 2021 en Algérie : Les taux de réussite par wilayas

Les résultats de l’examen du Baccalauréat session 2021 seront annoncés aujourd’hui jeudi 22 juillet à partir de 16h. Les listes des lauréats seront affichées le même jour au niveau des établissements scolaires, ainsi que sur le site réservé aux parents https://tharwa.education.gov.dz.

Le ministre de l’Éducation nationale, Abdelhakim Belabed, a révélé ce matin que le taux de réussite national à l’examen du Baccalauréat (session 2021) a atteint 61,17 %.

Les candidats libres pourront consulter les résultats sur le site de l’Office national des Examens et Concours (ONEC) http://bac.onec.dz ou gratuitement par SMS via les trois opérateurs de téléphonie mobile : Mobilis, Djezzy et Oredoo en composant le code : *567#.

Classement par wilayas :

La wilaya de Tizi Ouzou vient de se distinguer une nouvelle fois et de forte belle manière, en arrachant la première place aux résultats du baccalauréat 2021 avec un taux de réussite de 74,29 %.

À la deuxième place on retrouve la wilaya de Boumerdés avec un taux de 70.81 %, suivie par la wilaya de Sétif à la troisième place avec un taux de réussite de 68.46 %.

La wilaya de Tipaza a décroché la 4e place, tabdis que la 5 e place est revenue à la wilaya de Ain defla qui a réussi à se hisser au haut du tableau, et parmi les top 5 wilayas.

Ainsi voici le classement des 25 meilleures wilayas :

01 Tizi-Ouzou 74.29 %

02 Boumerdes 70.81 %

03 Sétif 68.46 %

04 Tipaza 67.10 %

05 Ain Defla 65.28 %

06 Médéa 64.53 %

07 Mascara 64.41 %

08 Chlef 63.29 %

09 Alger Ouest 62.02 %

10 Ain Timouchent 61.59 %

11 Béjaia 61.17 %

12 Tindouf 60.84 %

13 Alger Est 60.31 %

14 Jijel 60.02 %

15 Blida 59.76 %

16 Relizane 59.43 %

17 Tissemsilt 58.39 %

18 Oran 57.93 %

19 Sidi Bel Abbes 57.86 %

20 Adrar 57.53 %

21 Souk Ahras 57.03 %

22 Guelma 56.97 %

23 Skikda 56.70 %

24 Bordj Bou Arreridj 56.23 %

25 Batna 55.86 %

Taux de réussite par spécialité

C’est la filière Mathématiques qui est arrivée en tête avec un taux de réussite de 84,1, devant les Langues étrangères (74,4%), Technique Mathématique (67,3,48%), Sciences expérimentales (60%), Lettres et philosophie (58,2%) et la filière Gestion et économie ferme la marche avec un taux de réussite de 51,1%.

Mathématiques : 84,1% Langues étrangères : 74, 4% Technique mathématique : 67,3% Sciences expérimentales : 60% Lettre et Philosophie : 58,2% Gestion et économie : 51,1%

Pour rappel, le ministre de l’Éducation nationale, Abdelhakim Belabed a annoncé aujourd’hui que la moyenne d’admission au Baccalauréat (session 2021) est fixée à 9,5/20.

Le premier responsable du secteur a affirmé que « cette mesure a été prise « à titre exceptionnel au profit de nos enfants pour les soutenir et prendre en considération les pressions psychologiques subies du fait de la propagation de la pandémie de coronavirus.