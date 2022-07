Résultats 8e jour JM Oran 2022 : l’Algérie gagne mais quitte le podium

Malgré une journée prolifique, l’Algérie descend du podium des Jeux méditerranéens pour la première fois depuis le début du tournoi. En ce 8e jour de compétition, les athlètes algériens ont remporté un total de 10 distinctions, dont 4 en or.

Médaille d’or historique pour l’escrimeuse Saoussen Boudiaf

L’une des performances les plus remarquables de cette 8e journée est celle réalisée par Saoussen Dlindah Boudiaf dans l’épreuve du sabre féminin. L’escrimeuse algérienne, malgré un début difficile, a réussi à se hisser jusqu’en finale en remportant six matchs consécutifs. Lors de la finale, disputée hier au centre des conférences de l’hôtel Meridien, Saoussen Boudiaf a dominé son adversaire, l’Italienne Chiara Mormile (15-7), pour décrocher ainsi la médaille d’or. Un fort moment d’émotion devant un public survolté célébrant sa championne !

Jaouad Syoud offre à la natation algérienne sa première médaille d’or

Il fallait attendre la 8e journée des JM pour voir la natation algérienne décocher sa première médaille d’or. Le salut est venu de Jaouad Syoud qui a réussi à remporter la finale du 200 m quatre nages. S. Jaouad a couvert la distance en 1 h 58. 83, ex aequo avec le Grec Vazaios Andreas. Du reste, les autres nageurs algériens engagés dans de cette 3e journée (4 hommes et 3 femmes) ont tous été éliminés lors des séries.

Les haltérophiles au rendez-vous

Lors de cette 8e journée, les haltérophiles algériens n’ont pas manqué au rendez-vous. Nos athlètes ont en effet réussi à offrir à l’Algérie ses premières médailles dans la discipline.

En début d’après-midi, Maghnia Hammadi (71 kg), remporte deux médailles, une en argent et une autre en bronze. La jeune athlète de 20 ans décroche la médaille d’argent en soulevant une barre à 100 kg dans l’épreuve de l’arraché. Elle perd la finale à 1 kg près devant la championne du monde égyptienne, Neama Saïd. À l’épaulé-jeté, la multiple championne d’Afrique prend la médaille de bronze grâce à un second essai à 121 kg.

Un peu plus tard dans la journée, Faris Touairi décroche la médaille de bronze dans l’épreuve de l’arraché (-89 kg) en soulevant une barre à 161 kg.

L’athlétisme continue de faire honneur à l’Algérie

L’athlétisme algérien continue de briller dans les JM 2022. Hier, nos athlètes ont réussi à remporter la bagatelle de 5 médailles, dont deux en or.

Dans le 800 m masculin, Djamel Sedjati et Yassine Hethat ont réalisé le doublé or-argent. Djamel Sedjati a terminé premier avec un temps de 1 h 44. 52, suivi par Yassine Hethat avec un temps de 1 h 44. 79. Nos deux athlètes ont célébré leur victoire en brandissant fièrement l’emblème national et le drapeau palestinien. « Je dédie cette médaille au public présent et à tout le peuple algérien », a déclaré Sedjati (23 ans), meilleur performeur mondial de l’année (1 h 43. 69).

Par la suite, le hurdler Amine Bouanani a remporté la médaille d’argent de la finale du 110 m haies. Avec un chrono de 13,38, Bouanani améliore son record personnel et établit un nouveau record d’Algérie.

Médaillé d’or au triple saut, Yasser Mohamed Triki a remporté sa deuxième médaille aux JM 2022. Il a été en effet obtenu le bronze lors de l’épreuve du saut en longueur avec une distance de 7,80. Il s’agit de sa meilleure performance de la saison.

En fin de journée, on assiste à un nouvel exploit retentissant. L’équipe masculine algérienne du relais 4 x 400 m décroche l’or devant l’Italie et la Turquie. Nos quatre athlètes, Abdennour Bendjemaa, Mohamed Ali Gouaned, Slimane Moula, Abdelmalik Lahoulou, ont terminé la course avec un temps de 3 h 3. 41.

La moisson globale de l’athlétisme algérien lors de ces JM d’Oran 2022 s’élève à 13 distinctions : 5 en or, 2 en argent et 6 en bronze. Il términe à la 3e place du classement général.

L’Algérie se fait dépasser par la France et descend du podium

Malgré ces belles performances, l’Algérie n’est pas parvenue à conserver sa place sur le podium du tableau des médailles. En effet, à l’issue de ce 8e jour de compétition, la France a réussi à se hisser au troisième rang du classement général au détriment de l’Algérie qui se retrouve désormais quatrième. À égalité en matière de médailles d’or (19 pour chaque pays), la France possède un nombre total de médailles (71) supérieur à celui de l’Algérie (48).

En tête du classement, la Turquie continue de faire cavalier seul avec 41 médailles d’or, suivie de près par l’Italie avec 37 médailles d’or.