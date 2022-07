Résultats 7e journée JM Oran-2022 : l’Algérie stagne

Pour la 7e journée des Jeux Méditérranéens Oran-2022, l’Algérie s’est contentée par une seule médaille de bronze. Elle reste toujours sur le podium du classement, en occupant la 3e place. La Turquie prend le large à la tête du tableau, suivie par l’Italie.

Seul l’athlète Abdenour Bendjamaâ a décroché une médaille de bronze sur le 400 mètres. En effet, il a réalisé son meilleur chrono de l’épreuve (46.06). Quant à Amine Bouanani, il s’est qualifié pour la finale du 110m haies, en dominant la 2e série en 13.44, améliorant du coup son record d’Algérie (13.45).

L’Algérie reste toujours à la 3e place au classement des médailles. Elle compte 38 médailles, soit 15 ors, 12 argents et 11 bronzes. La Turquie consolide sa place en tête avec 84 médailles (37 ors, 21 argents et 26 bronzes), suivie par l’Italie avec 100 médailles (31 ors, 36 argents et 26 bronzes).

Plusieurs déceptions des athlètes algériens

Il faut dire que la 7e journée des JM a été marquée par plusieurs déceptions des athlètes algériens. Salim Keddar et Mohamed Drabli sur 1500m, ou encore Souad Ait Salem sur 5000m, n’ont pas réussi à se hisser sur les podiums de leurs spécialités respectives. Idem pour natation qui continue à décevoir. On cite, entre autre, Melih Amel et Nesrine Medjahed au 50m papillon, Youcef Bouziane et Moncef Aylen Balamane au 50 brasse.

L’autre déception, c’est l’élimination de l’équipe nationale de handball (messieurs) par l’Espagne (31-19) au 1er tour du tournoi. Y compris les dames qui se sont éliminées du 1er tour. Elles ont concédé la troisième défaite de suite, cette fois-ci devant la Tunisie (20-19).

De son côté le 3×3 algérien de basket a été éliminé par l’Espagne (21-18), en quart de finale du tournoi. Quant aux dames, ils ont pris la 10e position. Elles ont essuyé une autre défaite face à la Grèce 16-9, en match de classement.

En haltérophilie, le jeune Samir Fardjallah a terminé au pied du podium de la catégorie des 73kg, au mouvement de l’épaulé-jeté, avec une barre à 171kg, lors de son 1er essai. Il a raté à deux reprises celle à 178kg. Il a pris à l’arraché la 6e position avec une barre à 141kg à son second essai, mais ratant la charge de 148kg au 3e, qui lui aura permis de prendre la médaille de bronze.

Le cyclisme algérien n’a pas pu avoir les résultats escomptés chez les messieurs. En effet, Youcef Reguigui et la jeune Nesrine Houili ont terminé 10e.

Enfin, et dans l’épreuve du tir sportif, les athlètes algériens, messieurs et dames, ont été éliminés en qualifications, en Trap, Pistolet air comprimé (10mètres) et carabine mixte (air comprimé).