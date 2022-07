Résultats 5e journée JM Oran 2022: l’Algérie remonte dans le classement

La 19ᵉ édition des jeux méditerranéens d’Oran 2022 bat son plein. Pour la 5e journée de l’événement sportif du bassin méditerranéen, l’heure était à la reconquête pour les athlètes algériens.

Malmenés lors de la 4e journée, les athlètes nationaux ont su retrouver de leur brillance et ont hissé le classement général de l’Algérie dans le tableau des médailles.

« Le come-back » de l’Algérie dans le tableau des consécrations s’est fait suite à l’obtention de 3 médailles d’or dans 3 disciplines distinctes et trois autres médailles de bronze.

Le bal des médailles d’or pour l’Algérie lors de la 5e journée des JM d’Oran 2022 a été inaugurée par le sacre de l’athlète algérien, Driss Messaoud Redouane, lors de la finale de la catégorie des -73 kg en judo.

Malgré un léger retard contre son adversaire marocain, Hassan Doukkali, le judoka algérien, Driss Messaoud, a renversé la vapeur et s’est illustré dans le restant du combat en remportant la dernière manche avant de toucher au Graal.

Dans la lignée de ce dernier sacre, 4 athlètes algériens ont réussi à faire bonne figure lors de la première journée des épreuves d’athlétisme entamées hier sur les pistes du stade olympique d’Oran. En effet, l’athlète algérien, Mohamed Yasser Triki a attendu le troisième essai pour s’accorder la médaille d’or dans sa spécialité, le triple saut, après un bond à 17,07 mètres.

La valse des médailles algériennes ne s’est pas assoupie sur ces derniers sacres et a continué de couler lors de cette 5e journée des JM 2022. Ainsi, spécialisé en 3000 mètres steeple, l’athlète algérien, Bilal Tabti a confirmé l’expression « jamais deux sans trois ».

Bilal Tabli a su s’inspirer des victoires de ses compatriotes et a remporté le sacre ultime dans cette compétition. Par cette médaille, l’Algérie compte, désormais, 9 médailles d’or dans cette 19e édition des jeux méditerranéens.

Autres médailles

La part de l’Algérie en médailles s’est élevée après l’obtention de 3 de bronze lors de la 5e journée des jeux méditerranéens organisés à Oran. Pour la journée inaugurale des épreuves d’athlétisme, l’athlète Zouina Bouzebra, spécialisée au lancer de marteau, s’est accordé la 3e place dans le classement de l’épreuve.

En outre, l’athlète Hichem Bouchicha, a suivi le chemin de son compatriote en remportant la médaille de bronze sur les 3000 mètres steeple. Finalement, la judokate algérienne, Amina Belkadi, a eu la main haute lors de la petite finale de la catégorie des -63 kg.

Une petite déception

Lors de la journée finale de la phase de poule, l’équipe d’Algérie n’a pas pu atteindre les demi-finales de la compétition du football. Face aux bleuets, les U18 algériens se sont inclinés sur le score de 3-2. Une deuxième défaite de rang qui a définitivement éliminé les coéquipiers du capitaine Edhy Zuliani de la compétition.

Malgré une remontée au score, les jeunes algériens n’ont pas tenu la cadence et se sont vu encaisser le 3e but suite à une faute fatale dans la surface de réparation.

Classement général de l’Algérie

Suite aux sacres des athlètes algériens lors de cette 5ᵉ journée, l’Algérie remonte dans le classement et s’accorde la 3ᵉ place avec 22 médailles (9 médailles d’or, 5 d’argent et 8 de bronze) devancée par la Turquie (48 médailles dont 21 d’or) et l’Italie (56 médailles dont 12 d’or).

À noter que la part de l’Algérie en médaille pourrait s’élever lors de la 6ᵉ journée des JM 2022 puisque les athlètes algériens disputeront pas moins de 10 finales dans différentes épreuves.