Résultats 2e jour JM Oran 2022 : l’Algérie rafle de nouvelles médailles

Les athlètes algériens poursuivent leur distinction en Jeux Méditerranéens Oran-2022. Ils s’offrent encore l’or, grâce à Kouceila Mammeri et Youssef Sabri en Badminton ainsi que Bachir Sid Azara en lutte greco-romaine. Dans la même épreuve, Abdelkrim Ouakali et Ishak Rhayo ont remporté les médailles d’argent. En karaté do, Houcine Daïkhi s’est contenté de l’argent.

Les Jeux Méditerranéens se poursuivent à Oran. Les athlètes algériens se sont encore une fois distingués hier. En effet, ils ont enrichi le bilan de notre pays par trois nouvelles médailles d’or et trois en argent.

La première distinction de la journée d’hier était en badminton. Le duo Kouceila Mammeri et Youssef Sabri s’offrent l’or historique. Ils ont pris le dessus sur le duo espagnol Luis Enrique Perrera et Pablo Ebian Wisen (2-1). L’autre distinction était l’œuvre Bachir Sid Azara dans la spécialité gréco-romaine. Il a remporté la finale contre l’Italien Mirco Mingese (5-0). Dans la même épreuve, Oukali Abdelkrim (77 kg) et Ishak Rhayo (67 kg) se sont contentés de l’argent. En karaté do Hussein Daïkhi (+ 84 kg), s’est contenté lui également de l’argent. Il a perdu la finale devant le Croate Andilo Kevisic.

Par ce nouveau bilan positif, l’Algérie reste en tête du classement des JM Oran-2022. Elle domine toujours l’évènement méditerranéens avec 10 médailles au total, dont 6 en or et 4 en argent.

Plusieurs athlètes algériens s’illustrent

Plusieurs athlètes Algériens dans de différentes épreuves restent toujours en lice. Ils visent les médailles afin de consolider la place de l’Algérie en tête du classement.

Les Algériens ont fait une entame sur une bonne note en boxe. Imène Khelif (63 kg) et Chouaïb Bouloudinet (91 kg) se sont qualifiés pour les demi-finales. Quant à leurs compatriotes Mordjene Oussama (57 kg) et Abdelmalek Benaribi (60 kg), ils ont validé leur billet qualificatif pour quarts de finale au Palais des Sports du quartier de M’dina Jedida (ville nouvelle) à Oran.

En Rafle, l’équipe nationale algérienne (hommes) s’est qualifiée pour les demi-finales par équipes aux dépens de la Turquie (12-10). Idem pour l’équipe féminine. Le duo de pétanque, Abdeldjalil et Ouaghlissi Fayçal, s’est également qualifié aux quarts de finale après avoir éliminé le Maroc.

Au jeu long, le joueur Boufettah Sid-Ahmed participera au match de demi-finale. Le joueur Mohamed Fayçal Ouaghlissi continue également à se distinguer en passant en demi-finale au tir de précision, après sa victoire sur le français Lucas Desport dans le temps final.

Enfin, l’équipe masculine de handball a réussi ses débuts. Elle a prit le dessus sur la Turquie (32-27).