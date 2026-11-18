Victoire pour les étudiants et journalistes étrangers aux États-Unis. Un juge fédéral a annulé lundi les restrictions de durée de visa instaurées par l’administration Trump. Le magistrat a sévèrement sanctionné cette réglementation, la jugeant purement « arbitraire ».

Ce lundi 16 novembre, la justice fédérale américaine a définitivement annulé les nouvelles restrictions de séjour visant les étudiants et journalistes étrangers aux États-Unis, pourtant voulues par l’administration Trump.

Le magistrat de Boston avait déjà suspendu cette mesure en urgence le 14 septembre dernier — soit la veille de son entrée en vigueur prévue — en attendant d’examiner le dossier sur le fond, une première décision contre laquelle l’exécutif américain avait alors interjeté appel.

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Un juge fédéral annule les limites de visa pour étudiants et journalistes aux Etats-Unis

En annulant ce texte paru en juillet au Federal Register (le Journal officiel des États-Unis), le juge pointe les défaillances du ministère de la Sécurité intérieure. Selon le tribunal, l’administration n’a pas « soigneusement comparé les coûts et les avantages d’améliorations du système Sevis aux coûts immenses et aux avantages limités de la réglementation ».

Pour rappel, le programme Sevis (Student and Exchange Visitor) est l’outil central qui encadre et autorise le séjour des étudiants étrangers aux États-Unis.

Le magistrat souligne également que, par ce durcissement réglementaire, le ministère « tente d’empêcher ou de décourager l’activité même, à savoir offrir à des étudiants étrangers des possibilités d’éducation aux États-Unis, que le Congrès a voulu autoriser et encourager ». Ce jugement donne ainsi pleinement raison aux recours déposés par des associations d’établissements d’enseignement supérieur, des collectifs d’enseignants ainsi que plusieurs syndicats, dont une organisation représentant les journalistes et les professionnels de la communication.

Une mobilisation d’une centaine de médias et d’organisations

Concrètement, ce texte prévoyait de plafonner à quatre ans la durée de séjour autorisée sur le sol américain pour les titulaires d’un visa étudiant. De leur côté, les journalistes étrangers se seraient vus imposer une limite de 240 jours — soit environ huit mois — renouvelable pour une durée équivalente. Un régime encore plus strict était réservé aux reporters chinois, dont la validité du visa n’aurait pas excédé 90 jours.

Actuellement, la réglementation américaine cale la durée des visas étudiants sur celle du cursus universitaire suivi, tandis que les journalistes étrangers bénéficient d’une autorisation pouvant aller jusqu’à cinq ans. Chaque année, le pays ouvre ainsi ses portes à plus de 1,1 million d’étudiants internationaux. Du côté des médias, le département d’État recense plus de 1 500 correspondants accrédités auprès des centres de presse américains, et près de 37 000 visas de presse ont été octroyés en 2024, d’après les chiffres du ministère de la Sécurité intérieure relayés par le Comité pour la protection des journalistes (CPJ).

Présenté dès 2025 par l’exécutif américain, ce projet de réforme avait déclenché une phase de consultations publiques. À cette occasion, une centaine de médias et d’organisations de presse internationaux — parmi lesquels l’AFP — avaient alerté dans une lettre ouverte sur le fait que ces nouvelles restrictions « amoindriraient la quantité et la qualité de la couverture » de l’actualité aux États-Unis.

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