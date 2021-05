Du nouveau dans le dossier de la restitution des crânes des Martyrs

Le professeur ainsi que chef de la commission scientifique chargée de superviser l’étude et l’identification des cranes des résistants algériens, Rachid Belhadj a déclaré, ce vendredi 21 mai 2021, qu’une réunion aura lieu le 7 juin entre l’Algérie et la France afin de mener à bien de la deuxième phase de rappariements des crânes des résistants algériens détenus par le Musée de Paris.

En effet, le professeur Belhadj avait confirmé, le 12 mars dernier, lors une déclaration à Radio Sétif, qu’il sera responsable du processus d’analyse et d’identification des crânes arrivés dans le pays et qu’il poursuivra son travail dans la deuxième phase après la récupération du reste des crânes qui aura lieu prochainement.

Belhadj a révélé lors de son passage à la radio sétifienne que la rencontre entre les deux pays aura lieu le 7 juin prochain afin de clore ce dossier. Le président du syndicat des professeurs et chercheurs universitaires et chef du service médico-légal de l’hôpital Mustapha Pacha a confirmé que la deuxième phase de récupération des crânes des martyrs de France se passe relativement bien sans pour autant être facile :« Nous nous évertuons à accomplir cette tâche historique dans les meilleures circonstances en ce qui concerne les lois et les obligations de chaque pays », a déclaré le professeur Belhadj.

La deuxième phase de la récupération des crânes des martyrs commencera bientôt

Dans une interview accordée à nos confrères d’Echorouk, le professeur Belhadj a confirmé que leur premier voyage d’affaires avait eu lieu fin septembre, où l’équipe s’était rendu à Paris au Musée de la Nature et de l’Homme, où ils ont rencontré l’équipe française dirigée par le professeur Guerrero, afin de créer un comité Algérie-Français.

Le professeur Belhadj a souligné que la tâche qui leur était assignée était de déterminer l’identité de 44 crânes ainsi que leurs dépouilles, afin de voir s’ils appartenaient réellement aux premiers révolutionnaires algériens, ou à des citoyens ordinaires. Cette opération de reconnaissance a permis l’identification de 24 crânes appartenant à des résistants et dirigeants algériens depuis le début de l’invasion de l’Algérie.

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s’était engagé à récupérer toutes les dépouilles des martyrs lors d’un discours prononcé en son nom par le Ministre des Moudjahidines Tayeb Zitouni dans la wilaya de Bordj Bou Arreridj, à l’occasion de la commémoration du Jour des Moudjahidines, et ce, suite à la restitution des restes de 24 des chefs héroïques de la résistance algérienne conservés depuis plus d’un siècle au Musée d’histoire naturelle de Paris.

Le chef de l’État avait d’ailleurs réitéré son « engagement à poursuivre ce processus jusqu’à ce que les restes de tous nos martyrs déplacés et exilés puissent être enterrés au près de leurs familles, sur la terre qu’ils ont défendue et puisse recevoir les honneurs que leur patrie leur doit ».