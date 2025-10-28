Restitution des biens issus de la corruption : l’Algérie récupère l’hôtel d’Ali Haddad à Barcelone

Dans le cadre de la récupération de biens de la « Issaba », l’état algérien a réalisé un coup majeur. En effet, il a pu récupérer l’hôtel Barcelone de l’homme d’affaires incarcéré, Ali Haddad, à Barcelone. Un somptueux hôtel d’une valeur de 100 millions d’euros, devenu désormais un bien de l’état.

L’information a été confirmée par le média espagnol « La Vanguardia », dans un article paru ce matin. À cet effet, le média a précisé que l’opération de restitution s’est déroulée selon une procédure juridique espagnole appelée « dation en pago » (dación en pago), consistant à céder la propriété d’un bien immobilier en règlement d’une dette. Ce mécanisme peut être considéré comme une forme de règlement à l’amiable, similaire à celle adoptée par les autorités algériennes cette année dans le cadre du Code de procédure pénale.

La « Dation en Pago » : Comment l’Algérie a récupéré l’hôtel de 100 Millions d’euros

Dans ce même contexte, la même source précise que cette opération, réalisée le 1er août 2025, résulte d’un processus juridique et diplomatique mené par les autorités algériennes afin de récupérer les fonds détournés à l’étranger.

Cet hôtel appartenait auparavant à l’homme d’affaires Ali Haddad, actuellement emprisonné en Algérie. Des informations circulaient depuis plusieurs années selon lesquelles il aurait acquis cet établissement de prestige pour environ 100 millions d’euros.

Près de 30 milliards de dollars d’avoirs et de propriétés spoliés ont déjà été restitués à l’Algérie

Il y a quelques semaines, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a réaffirmé la détermination de l’État à poursuivre la lutte contre la corruption et à récupérer les biens de la « Issaba » détournés durant la période dite de la “issaba”. Selon lui, près de 30 milliards de dollars d’avoirs et de propriétés spoliés ont déjà été restitués à l’Algérie.

S’exprimant devant les cadres et personnels de l’Armée nationale populaire (ANP), le chef de l’État a tenu à remercier l’Espagne, qualifiée de « pays ami », pour avoir restitué à l’Algérie un hôtel cinq étoiles acquis illicitement par un homme d’affaires avec des fonds détournés.

Tebboune a par ailleurs révélé que d’autres pays européens se sont engagés à coopérer avec l’Algérie afin de faciliter le rapatriement des fonds volés.

