Rester à Feyenoord ou partir à Benfica, Hadj Moussa tranche sur son avenir (officiel)

Anis Hadj Moussa ne bougera pas de Feyenoord cet été. En effet, le club néerlandais a réussi à garder son attaquant, qui a prolongé son contrat, et a ainsi barré la route à Benfica, qui faisait du forcing pour s’offrir l’international algérien.

Dans un rebondissement inattendu du mercato, Anis Hadj Moussa, l’ailier international algérien de 23 ans, a prolongé son contrat avec le Feyenoord Rotterdam jusqu’en 2030, ajoutant une année supplémentaire à son engagement initial qui courait jusqu’en 2029.

« Anis Hadj Moussa prolonge son contrat avec Feyenoord. L’ailier, qui avait signé un contrat de cinq ans à l’été 2024, a apposé sa signature au stade De Kuip sur un contrat qui prolonge son engagement actuel d’un an, jusqu’à la mi-2030. », a annoncé Feyenoord cet après-midi.

Réactions et ambitions futures

Cette décision surprend d’autant plus que le joueur était la priorité absolue de Benfica pour ce mercato estival. Sa première saison impressionnante avec Feyenoord (43 matchs, 11 buts, 5 passes décisives) avait attisé les convoitises du club portugais.

Les derniers jours ont été particulièrement mouvementés dans ce dossier. Alors que le frère du joueur avait laissé entendre un transfert imminent vers Benfica, l’entraîneur Robin van Persie avait fermement exprimé sa volonté de conserver celui qu’il considère comme l’avenir du club néerlandais.

Cette prolongation de contrat, officialisée par le club rotterdamois via un communiqué sur son site officiel, met fin aux spéculations et confirme l’ambition de Feyenoord de construire son projet autour de ses jeunes talents.

Une autre saison pour plus de progression

Juste après avoir prolongé son contrat, Anis Hadj Moussa a livré ses impressions. Il se dit content de poursuivre l’aventure avec Feyenoord.

« Personne ne doit plus douter de mes intentions ou de la fierté que j’éprouve à jouer pour ce club. Je sais très bien ce que j’ai à Feyenoord », dira-t-il d’emblée.

L’attaquant prometteur de 23 ans fera en sorte de continuer à progresser en Eredivisie, au sein d’une équipe où tous les moyens de réussite sont réunis.« Depuis mon arrivée ici il y a un an, j’ai déjà fait beaucoup de progrès dans mon développement. Des installations au personnel et aux joueurs qui m’entourent, tout est réuni ici pour continuer à me pousser et à pousser les autres vers un niveau supérieur. Chaque jour est une nouvelle occasion de s’améliorer. Je fais tout pour y parvenir. Je n’ai pas encore fini ici. », a-t-il ajouté.

