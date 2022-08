Restauration Riadh El-Feth : Mouloudji donne le coup d’envoi

Selon un communiqué rendu public par le ministère de la culture, aujourd’hui, mercredi 10 août 2022, la ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, s’est rendue sur le terrain pour préparer le lancement effectif du projet de restauration et de réhabilitation du centre culturel et commercial, Riad El-Feth, un processus auquel les hautes autorités du pays attachent une grande importance, et ce en fournissant toutes les capacités matérielles et humaines nécessaires, pour la prise en charge de cette opération de réhabilitation.

Dans une première étape, des travaux urgents, suivis de travaux de préparation, de réparation et de restauration au niveau de nombreuses installations, telles que le sanctuaire du martyr, le bois des Aracades, le village des artisans et le Centre d’Art.

D’après ce même communiqué : « L’objectif de cette opération est de permettre à cet espace culturel par excellence de retrouver son dynamisme culturel, économique, touristique et récréatif et de le porter au plus haut niveau de service. Pour référence, ce projet est le plus grand processus de préparation et de réhabilitation enregistré pour Riad El-Feth dans ses différentes structures depuis sa création en 1983. »

Histoire et construction de Riadh El-Feth

Riadh El Feth est un centre culturel et commercial de la commune d’El Madania à Alger. Il est situé à l’est de Diar el Mahçoul, au nord du plateau des Annasers, au sud de Belouizdad et à l’ouest du quartier des Fusillés. Riadh El Feth est construit au-dessus du ravin de la femme sauvage et au centre du Bois des arcades.

La construction de Riadh El Feth fut lancée en 1982, puis inaugurée en 1985 par le défunt président, Chadli Bendjedid pour l’organisation de la première Fête de l’Indépendance et de la jeunesse. Cet espace a aussi été une véritable attraction des années 80.

Riadh El Feth est construit sur cinq niveaux, composé de concessions couvrant différentes activités commerciales et de services. Il abrite des espaces culturels, la salle Ibn Zeydoun, le cercle Frantz Fanon, le Théâtre pour enfants, le centre audiovisuel et l’espace Agora.