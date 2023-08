Restauration du mausolée d’Imedghassen : des experts américains à pied d’œuvre à Batna

Témoin vivant de la glorieuse Numidie amazigh et symbole de l’authenticité du patrimoine algérien, le tombeau d’Imedghassen (situé dans la commune de Boumia, à Batna) connaît depuis quelques années une dégradation assez inquiétante.

Les pouvoirs publics ont déjà mis sur pied plusieurs programmes de restauration du mausolée, mais aucun n’a encore porté les fruits escomptés. Dans l’espoir de trouver une solution définitive à cet épineux problème, l’État a décidé de faire appel à des compétences étrangères.

🟢 À LIRE AUSSI : Des artistes algériens exposent la BD africaine au Musée du manga de Kyoto

Ainsi, le directeur de la culture de la wilaya de Batna, Abdelhak Amer Benrahou, a annoncé hier (mardi 29 août) que 2 experts d’une entreprise américaine spécialisée en archéologie se trouvent à Batna pour « examiner l’état du mausolée numide d’Imedghassen ».

Comprendre les raisons de la détérioration du mausolée numide d’Imedghassen

Le responsable a précisé qu’Alessandra Peruzzetto et Stefano DeVito, tous deux experts en archéologie, sont en Algérie dans le cadre de la coopération algéro-américaine en matière de vestiges historiques. Leur mission, qui s’étale du 28 au 30 août, consistera à « évaluer l’état général de conservation du monument numide ».

Lundi, les deux archéologues se sont rendus sur le site du mausolée d’Imedghassen qui se situe dans la commune de Boumia (30 km de Batna). Ils ont été accompagnés par deux chercheurs du Centre national de recherche archéologique.

Selon Abdelhak Benrahou, l’opération vise à « explorer les moyens les plus efficaces de restaurer et de réhabiliter le mausolée, et de comprendre les raisons de la détérioration de certaines parties du monument ».

🟢 À LIRE AUSSI : Dany Boon, un héritier méconnu du corsaire algérien Rais Hamidou ?

Construit au 3e siècle avant J.-C, le mausolée royal numide d’Imedghassen figure sur la liste des mausolées royaux nationaux depuis 2002. Le monument se présente sous la forme d’un cône de 19 mètres de haut, reposant sur une base circulaire de 59 mètres de diamètre. Il comporte 60 colonnes.