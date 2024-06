Restauration des sites et des monuments historiques à Alger : où en sont les travaux ?

Le mardi 4 juin 2024, le wali d’Alger, Mohamed Abdennour Rabehi, a accueilli au siège de la wilaya la ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, en vue d’entamer une visite de travail et d’inspection de plusieurs sites dans le territoire de la wilaya. Cette visite s’inscrit dans le cadre de l’examen de l’état d’avancement de la réalisation de différents projets culturels et d’opérations de restauration de monuments historiques et de sites archéologiques dans la capitale, dans le but de les préserver et de les valoriser.

Avant d’entamer cette visite, la ministre de la Culture a écouté un exposé détaillant les projets du “Plan Blanc”, un programme ambitieux relatif à l’aménagement urbain et à la réhabilitation des bâtiments. Ce plan inclut la Casbah d’Alger, un site emblématique renfermant de nombreux vestiges et monuments historiques culturels, civils et religieux. Ce projet s’aligne sur la stratégie de développement et de modernisation de la capitale.

La ministre Soraya Mouloudji a également suivi une présentation sur la mise en œuvre du Plan Permanent pour le Secteur Sauvegardé de la Casbah d’Alger. Cette présentation a mis en lumière sept (7) projets de restauration achevés, parmi lesquels la mosquée du Dey, Dar El Baroud, Dar Djamila Bouhired, le Mausolée de Sidi Abderrahmane Thaâlibi, Dar Bechtarzi, les façades des immeubles de la place des Martyrs et l’emblématique café d’El Anka.

En plus des réalisations achevées, la présentation a aussi passé en revue douze (12) autres projets en cours de restauration. Parmi eux, le palais d’Hassan Pacha, la mosquée El Berani, la mosquée de Sidi Abdellah, la mosquée Safir, l’ancien siège de la circonscription administrative de Bab El Oued et la prison Serkadji.

À l’issue de ces présentations, la ministre de la Culture, Soraya Mouloudji, et le wali d’Alger, Mohamed Abdennour Rabehi, accompagnés de la présidente de l’Assemblée populaire de wilaya, de membres de la commission de sécurité, du chef de cabinet du wali, de députés du Parlement, de walis délégués et des cadres du ministère de la Culture et de la wilaya, ont entamé leur visite des sites concernés.

La ministre de la Culture inspecte différents sites en cours de restauration à Alger !

Le premier point d’arrêt de la ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, et du wali d’Alger, Mohamed Abdennour Rabehi, a été la commune de la Casbah, relevant de la circonscription administrative de Bab El Oued. Sur place, la ministre a pris connaissance de l’état d’avancement des travaux de restauration en cours au niveau de différents sites, à l’instar du Palais du Dey, du Palais des Beys et de Dar El Baroud, une opération financée avec le budget de la wilaya d’Alger.

De plus, la ministre de la Culture et la délégation l’accompagnant ont également examiné le projet d’étude de réalisation de la “Maison de l’Artiste”, une structure culturelle visant à reconvertir Dar El Menzah dans la Casbah, avant de visiter le Mausolée de Sidi Abderrahmane, dont la restauration a débuté en 2018 et a été achevée en 2023.

La visite s’est ensuite poursuivie dans la commune d’Hussein Dey, où la ministre a inspecté les travaux de restauration de la Villa d’Hussein Dey. Ainsi, elle a écouté un exposé détaillant les étapes de ces travaux, qui touchent à leur fin. La Villa du Dey, un joyau architectural et patrimonial, sera prochainement inaugurée en tant que musée, devenant ainsi un monument touristique par excellence.

Enfin, la délégation s’est rendue dans la commune d’Aïn Benian, relevant de la circonscription administrative de Chéraga. Cette commune abritera le projet du siège médico-social de l’artiste, qui s’étendra sur une superficie de 2600 m². Ce projet vise à fournir des services sociaux et médicaux essentiels aux artistes. Il comprendra des salles de soins et de suivi médical, un centre de radiologie, des laboratoires d’analyses, des espaces de loisirs, des bureaux administratifs et des logements de fonction.

Avancement des travaux au Parc Dounia : le wali d’Alger met un coup de pression !

Dans le cadre du suivi constant et de l’évaluation continue des projets visant à dynamiser la partie Ouest de la capitale durant la saison estivale, le wali d’Alger, Mohamed Abdennour Rabehi, a effectué, ce mercredi 5 juin, une visite de travail et d’inspection au parc “Dounia” des Grands Vents à Ouled Fayet. La partie Nord du parc, couvrant 196 hectares sur un total de 1059 hectares, a déjà vu l’achèvement des bassins d’eau, des installations de loisirs, des aires de jeux pour enfants et familles, ainsi que l’installation de l’éclairage public et la mise en place de locaux commerciaux.

Mais aussi, le raccordement des eaux usées et traitées de la station d’épuration de Beni Messous aux deux lacs du parc, qui s’inscrit dans une politique de rationalisation et de réutilisation des eaux traitées. Les opérations de stabilisation des pentes, les pistes cyclables et la réalisation de quatre (4) parkings aux entrées du parc sont également terminées, tandis que les opérations de plantation se poursuivent dans la région.

Lors de cette visite, le wali d’Alger a écouté plusieurs présentations des directions concernées et les entreprises de réalisation. Mohamed Abdennour Rabehi a ensuite inspecté l’avancement des différents projets en cours dans le parc, tels que le deuxième lac dans la zone Nord, autour duquel des aménagements sont prévus, les travaux de réhabilitation de l’ancien passage supérieur et la construction d’un nouveau passage supérieur reliant les zones Nord et Sud.

Cinq nouveaux parkings sont pareillement en cours de réalisation pour augmenter la capacité d’accueil dans la zone Sud, avec la création de nouvelles entrées pour le parc et un nouveau passage supérieur reliant le parc à un parking sur la route nationale (RN) n° 36. Au cours de cette visite, qui s’est déroulée en présence des directeurs exécutifs concernés, des directeurs des institutions de la wilaya, des entreprises de réalisation et des cadres de la wilaya, le wali d’Alger a mis l’accent sur plusieurs points dans ses instructions.

En effet, il a ordonné l’accélération immédiate de l’installation de tous les bancs dans le parc, ainsi que la finalisation rapide de la plantation des arbres et des plantes ornementales afin d’embellir le parc et l’accélération des travaux de construction des terrains de sport et de toutes leurs installations. Le wali Mohamed Rabehi a souligné l’importance d’achever rapidement les cinq nouveaux stationnements dans la zone Sud du parc, pour faciliter l’accès des citoyens par les différentes entrées et augmenteront la capacité d’accueil des voitures.

En outre, le wali d’Alger a instruit la finalisation des travaux de construction du mur d’enceinte autour du parc dans les plus brefs délais, tout en demandant aux entreprises en charge des travaux d’augmenter leurs effectifs et d’accélérer le rythme de travail selon un système 8×3, sept jours sur sept. Cette mesure vise à garantir l’achèvement des projets dans les délais impartis.

Enfin, Mohamed Rabehi a aussi mis le point sur le nettoyage de l’environnement intérieur et extérieur du parc, ainsi que la sécurité en son sein, et ce, en augmentant le nombre d’agents de sécurité et des membres de la protection civile, mais aussi en installant tous les équipements nécessaires pour assurer la sécurité des visiteurs.