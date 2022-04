Restaurants Rahma : les grossistes appelés à s’impliquer

En ce mois de Ramadan, plusieurs régions en Algérie connaissent un manque dans les restaurants de la Rahma. Sur ce fait, la Fédération Nationale des Grossistes a lancé un appel aux grossistes pour mener des campagnes de solidarité à l’occasion de ce mois sacré, mois de charité et de partage par excellence, pour combler le manque enregistré au niveau du financement des restaurants de la Rahma.

En effet, les associations caritatives trouvent des difficultés à gérer tout ce travail toutes seules et ça revient à la flambée des prix des produits alimentaires et à la pénurie de certain. Comme solution à ce problème, la Fédération Nationale des Grossistes demande aux grossistes de se s’impliquer afin d’approvisionner les restaurants de la Rahma en produits alimentaires nécessaires et fournir un appui pour ces initiatives de charité.

Saïd Kabli, président de la Fédération Nationale des Grossistes, a indiqué que « tous les grossistes sur le territoire national sont appelés à prendre la responsabilité d’approvisionner les restaurants de la Rahma en produits de consommation ». Ces déclarations sont faites lors d’un entretien avec le média arabophone « Echorouk ».

Le président de la fédération a indiqué aussi que les grossistes sont appelés à participer aux campagnes de charité et de s’entraider pour ouvrir et diriger des restaurants de la Rahma durant ce mois de Ramadan, et ce, dans le but de combler le manque des restaurants de la Rahma enregistré dans plusieurs régions du pays.

Les conditions d’ouverture des restaurants de la Rahma

Malgré les mesures déjà annoncées par les autorités, concernant la multiplication des actions caritatives durant ce mois de ramadan, plusieurs régions en Algérie connaissent un manque dans les restaurants de la Rahma et certains restaurants se sont retrouvé en manque d’approvisionnement en produits de consommation nécessaires.

Dans une réunion tenue, le mercredi 23 mars 2022, entre des responsables et des Imams du ministère des affaires religieuses et wakfs, le ministère avait donné le feu vert aux mosquées pour le lancement des restaurants de Rahma et toute sorte d’œuvre de charité.

Durant le mois sacré du ramadan, le ministère avait annoncé que les moquées seront ouvertes et assureront des repas du ramadan pour les personnes les plus démunies, les passagers et toute personne dans le besoin pour qu’ils puissent rompre leur jeûne. Le ministère a sollicité les mosquées pour collaborer avec les organismes de charité et les personnes généreuses afin d’assurer une bonne organisation des dons pendant ce mois sacré, que ce soit dans les restaurants de Rahma ou dans les couffins du Ramadan.

De leurs parts, de nombreux walis ont insisté sur la nécessité de continuer à suivre les mesures sanitaires pour la protection contre la Covid-19, malgré la baisse remarquable des contaminations sur le territoire national. En effet, les conditions ne concernent pas uniquement les mesures sanitaires, mais il y a aussi la question de l’hygiène et de la propreté, tout restaurant signalé par les services du contrôle d’hygiène risque une amende ainsi qu’un arrêt d’activité.

En plus, les restaurants de Rahma doivent être situés dans des endroits sécurisés, loin des routes et accès dangereux afin de préserver la vie des citoyens concernés. Ces endroits doivent être plus ou moins éloignés l’un des autres dans le but de couvrir un large champ et assurer la restauration d’un maximum de personnes dans le besoin.