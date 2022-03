Restaurants de la Rahma Ramadan 2022 : le ministère fait le point

Le mois du Ramadan arrive dans quelques jours. Un mois de charité et de partage par excellence, où le don des musulmans à une importance particulière. Sur ce, Le ministère des affaires religieuses et wakfs a lancé un appel pour mener des campagnes de solidarité à l’occasion de ce mois sacré.

Dans une réunion tenue hier mardi, le 23 mars 2022, entre des responsables et des Imams du ministère des affaires religieuses et wakfs, le ministère a donné le feu vert aux mosquées pour le lancement des restaurants de Rahma et toute sorte d’œuvre de charité.

Durant le mois sacré du ramadan, les moquées seront ouvertes et assureront des repas du ramadan pour les personnes les plus démunies, les passagers et toute personne dans besoin pour qu’ils puissent rompre leur jeûne. Le ministère sollicite les mosquées à collaborer avec les organismes de charité et les personnes généreuses afin d’assurer une bonne organisation des dons pendant ce mois sacré, que ce soit dans les restaurants de Rahma ou dans les couffins du Ramadan.

Par ailleurs, les portes des mosquées ne seront pas ouvertes uniquement aux actes de charité, mais aussi, après deux années de rupture, les salles de prière pour femmes seront rouvertes, sur tout le territoire national, pour permettre aux algériennes musulmanes de pratiquer les prières d’al-Joumou’a et des Tarâwîh pendant ce mois sacré.

Un retour à l’activité après deux années d’arrêt

L’Algérie a vécu deux années de restriction à cause de la propagation du coronavirus en mars 2020. Le mois du Ramadan 2022 connaitra un retour de nombreuses activités et pratiques religieuses, notamment la prière dans des conditions plus assouplies. Sur la question de levée des restrictions au sein des mosquées, jusqu’à présent, le ministère n’a fourni aucune instruction sur ce propos, mais les citoyens sont appelés à respecter le protocole sanitaire en attendant l’obtention d’un feu vert pour procéder à d’autres atténuations.

Après le feu vert donné par le ministère aux mosquées pour le lancement des campagnes de charité, et afin de multiplier les actions de solidarité, la direction des affaires religieuses de la wilaya d’Alger à relancer le conseil de « Souboul El Khairat », un organisme caritatif connu par ses actions de solidarité et qui organise des compagnes pour aider des milliers de familles dans le besoin.

Dans le même contexte, on rappelle que durant le mois sacré du Ramadan, les mosquées sont la première direction pour le don et la charité. « Ce qui est demandé aux Imams, est de faire plus d’effort pour se rapprocher des tranches les plus vulnérables et faire des mosquées un point de départ des différentes initiatives de charité » a déclaré Bachir Ibrahimi, inspecteur dans le ministère des affaires religieuses à Echorouk TV. Et il a confirmé que les Imams ont commencé à établir les listes des familles dans le besoin et qui seront concernés par les campagnes de charité.

La coordination entre les mosquées et les associations caritatives permettra de doubler les actions et atteindre un maximum de personnes démunis, afin de répondre à leurs besoins durant ce mois sacré.