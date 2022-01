Ressources en eau : le ministère se prépare à la pénurie

Le spectre de la pénurie d’eau fait apparemment trembler le ministère des ressources hydriques. Alors que le niveau de remplissage des barrages reste insuffisant, la tutelle est allée faire un peu de ménage au niveau des responsables afin de garantir une gestion qui pourra éviter des perturbations sociales dont les prémices ont vu le jour l’été dernier.

Le ministère s’est doté d’un nouveau secrétaire général, il s’agit de M. Taha Derbel, qui remplace M. Ismail Amirouche. Taha Derbel occupait jusque-là, depuis octobre dernier, le poste de directeur général par intérim de l’Algérienne Des Eaux (ADE).

SEAAL va-t-elle s’élargir ?

Parmi les tâches qu’incomberont au nouveau secrétaire général du ministère, figure le projet d’extension de la société SEAAL à plusieurs wilayas du centre, et ce, outre la capitale Alger et Tipaza. Il est prévu donc que SEAAL s’occupera bientôt de Blida, Médéa, Bouira, Tizi Ouzou et Boumerdes.

Le nouveau SG s’occupera aussi du projet de la fusion entre la Société algérienne des eaux (ADE) et de l’Office national de l’assainissement (ONA) pour faire un organisme public.

Le ministère a également placé M. Mustapha Reqiq à la tête de l’ADE, en remplacement de M. Taha Derbel. Plusieurs nouveaux responsables ont été par ailleurs placés à la tête des directions ADE des wilayas de Jijel, Sétif, Batna, Constantine, Souk Ahras, Djelfa, Alger, rapporte le journal arabophone Echourouk, citant des sources proches de la tutelle.

Le Ministère a procédé à ces changements en prévision d’une nouvelle pénurie dont le spectre plane déjà sur le pays vu la rareté des précipitations et de la baisse des stocks de barrages, dont la moyenne de remplissage n’a pas dépassé les 36 %, indique la même source.

Les nouveaux responsables auront pour mission de préparer des programmes de distribution des ressources en eau adaptés à la situation et aux réserves d’eau dans chaque wilaya. Ils doivent aussi essayer d’éviter toute perturbation dans la distribution qui pourrait affecter la stabilité sociale, comme ce fut le cas l’été dernier dans plusieurs wilayas du pays.