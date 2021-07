Respect des mesures barrières : le constat inquiétant du Pr Belhadj

Avec un nombre quotidien de contaminations qui dépasse la barre des 1000 cas, la recrudescence inquiétante de l’épidémie du coronavirus devient de plus en plus inquiétante. Le respect des gestes barrières et des mesures préventives fait défaut selon l’ensemble des spécialistes.

Pour le professeur Rachid Belhadj, directeur des activités médicales et paramédicales (DAPM) au CHU Mustapha-Pacha, la nonchalance des citoyens quant au respect des mesures barrières devient de plus en plus inquiétante, notamment avec la propagation des nouveaux varriants.

Dans une déclaration au quotidien El Moudjahid, le spécialiste déplore le fait que « les citoyens ne portent plus de masque de protection dès qu’ils sortent des établissements sanitaires et ne respectent pas les règles élémentaires de la protection contre la pandémie de la Covid-19 ».

Selon lui, ces derniers jours, « on assiste à l’organisation de nombreuses fêtes de mariage, bien que ce soit interdit par les pouvoirs publics ». Ces célébrations « engendrent des rassemblements facilitant la contamination à grande échelle », a-t-il mis en garde.

Vers le retour au confinement ciblé ?

Le Pr Belhadj n’a pas manqué de souligner, encore une fois, que la situation épidémiologique est « alarmante », affirmant que l’Algérie se trouve « dans le scénario de la troisième vague ».

À ce propos, il ajoute : « nous avons constaté une énorme demande sur les lits de réanimation, ainsi que des demandes plus accrues pour les hospitalisations ». Dans ce sens, il précise que le nouveau variant du virus qui ne cesse de muter, « est en train de se propager très rapidement, qu’il est très virulent et plus mortel même chez les jeunes en parfaite santé ».

Selon le même intervenant, « le relâchement des citoyens et la hausse du nombre de décès conduiraient les pouvoirs publics à décréter un confinement dans certaines wilayas, où l’on enregistre un grand nombre de cas ».