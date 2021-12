Résiliation du contrat de Belaili : le Qatar SC réagit à la polémique

L’international algérien Youcef Belaili a annoncé récemment, la résiliation de son contrat lié au club qatari, le Qatar SC, par le biais d’une publication sur son compte Instagram.

Le milieu offensif et le champion d’arabe 2021 n’a pas donné trop de détails à ce propos. Il s’est contenté d’une légende où il a remercié ledit club.

À cet effet, le PDG du Qatar SC est sorti de son silence et a révélé officiellement les raisons de la résiliation du contrat de son joueur algérien.

Dans une interview accordée à une chaine qatarie, ledit responsable a déclaré que Youcef Belaili avait demandé une augmentation de salaire et que le club n’était pas en mesure de le faire. Le même responsable a également fait savoir que le footballeur voulait évoluer dans une autre équipe le prochain mercato.

Le championnat européen, la prochaine destination de Belaili ?

Dans le même contexte, le PDG du club qatari a confirmé que le père de la star des Verts leur avait révélé de recevoir une offre d’Europe, et a même sollicité leur aide, vu que c’est une bonne opportunité pour son fils.

À cet égard, le PDG a expliqué que le club avait négocié avec le joueur et son manager, pour arriver enfin à la solution de la résiliation du contrat, et ce, après que Belaili a fourni une somme d’argent et a renoncé à certains droits.

Par ailleurs, le même responsable a noté que le club qatari n’a pas voulu faire aucune déclaration à ce propos, par respect à la participation de l’Algérie au championnat arabe et pour l’équipe nationale algérienne.