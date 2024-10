Résidents permanents : le Canada réduit fortement ses objectifs d’immigration

Traditionnellement perçu comme une terre d’accueil pour les migrants, le Canada a décidé de contrôler davantage ses objectifs en matière d’immigration et de réduire le nombre de nouveaux arrivants sur son territoire.

Dans ce sillage, le ministre de l’immigration canadien, en l’occurrence Marc Miller, a dévoilé jeudi son plan d’immigration 2025-2027. Une annonce marquée par une forte baisse des quotas d’immigration au Canada.

Immigration 2025/2027 : le Canada réduit fortement son quota

Face à une opinion publique de plus en plus réticente à la question d’immigration, le gouvernement canadien a décidé de revoir sa politique d’immigration et de baisser fortement ses objectifs. D’ailleurs, le ministre de l’immigration, Marc Miller, a annoncé, jeudi, la baisse des niveaux d’immigration.

Pour la première fois de son histoire, le plan d’immigration canadienne comprend des cibles contrôlées pour les résidents temporaires, en particulier les étudiants internationaux et les travailleurs étrangers, mais aussi pour les résidents permanents.

Par ailleurs, ce plan comprend une réduction des cibles pour plusieurs volets d’immigration, pour les deux prochaines années :

une réduction du nombre de résidents permanents de 500 000 à 395 000 en 2025 ;

une baisse du nombre de résidents permanents de 500 000 à 380 000 en 2026 ;

création d’une cible de 365 000 résidents permanents en 2027.

L’immigration temporaire réduite de 5% d’ici à la fin de 2026

Les plans des niveaux du Canada, pour la période 2025/2027, comprennent aussi une réduction des niveaux de résidents temporaires, et ce, par l’application des mesures précédemment annoncées par le pays, en septembre dernier.

« L’immigration est essentielle pour l’avenir du Canada, mais elle doit être contrôlée et durable » a déclaré le Premier ministre Justin Trudeau, qui précise que cette réduction se traduira par une pause dans la croissance de la population au Canada durant les deux prochaines années.

L’immigration est au cœur de l’histoire du Canada. Notre décision de réduire temporairement le nombre d’immigrants est une décision pragmatique qui répond aux besoins de notre économie à l’heure actuelle. pic.twitter.com/tYpG2W1R4t — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) October 24, 2024

Pour rappel, le ministère de l’immigration avait indiqué, auparavant, qu’il prévoyait laisser un total de 500 000 nouveaux résidents permanents s’installer dans le pays en 2025 et 2026. En revanche, les chiffres présentés, jeudi dernier, ont revu à la baisse les niveaux du pays en matière d’immigration. L’objectif est donc de stabiliser la croissance démographique du Canada et de « réaliser les investissements nécessaires en matière de soins de santé, de logement et de services sociaux« .

