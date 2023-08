Résidences universitaires et transport : l’ONOU émet un communiqué important

L’Office national des services universitaires a annoncé le report de la date d’inscription des étudiants dans les résidences universitaires et au service de transport universitaire.

Un communiqué de l’Office indique que les inscriptions dans les résidences universitaires ont été reportées. Et le service de transfert après la date du 03 septembre prochain.

La date d’inscription dans les résidences universitaires et d’accès au service de transfert sera déterminée à une autre date, qui sera fixée ultérieurement, selon la même source.

Pour rappel, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a fixé la date d’admission à l’université au samedi 9 septembre. Et la date du 2 septembre est la date à laquelle les professeurs d’université entrent en poste.

Prolongement des heures d’ouverture des universités

Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique a récemment dévoilé une mesure ambitieuse visant à améliorer le quotidien des étudiants et à dynamiser le milieu académique.

Dès l’année universitaire 2023/2024, les établissements d’enseignement supérieur s’apprêtent à prolonger leurs heures d’ouverture jusqu’en soirée, au lieu de fermer leurs portes à 18 h.

À partir de cette rentrée, les universités, les pôles universitaires ainsi que d’autres établissements d’enseignement supérieur étendront leurs horaires d’ouverture jusqu’à 22 h, suite à un ordre ministériel. Cette extension des heures d’ouverture vise à offrir aux étudiants une plus grande souplesse et à favoriser un environnement d’apprentissage plus dynamique.

Dans une directive adressée aux directeurs d’établissements et au directeur de l’ONOU, le ministère les invite à prendre en compte ces nouveaux horaires lors de la planification des activités académiques et scientifiques, ainsi que lors de l’élaboration des emplois du temps et de l’organisation des événements scientifiques.