Résidences universitaires et insécurité : le ministre fait le point

Le phénomène de l’insécurité se répand de plus en plus, n’épargnant personne. Cette année, cela a été constaté notamment dans les résidences universitaires, où les jeunes femmes et les jeunes hommes s’y sentent menacés, et ce, au vu des incidents survenus au sein de ces résidences, censées être sures et sécurisées pour les étudiants.

Est revenu sur le sujet de l’insécurité dans les cités universitaires, le ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Abdelbaki Benziane a affirmé que son département travaille en étroite collaboration avec les autorités publiques et les unités sécuritaires afin d’assurer la sécurité pour les étudiants.

Interrogé sur cette insécurité croissante, Benziane a également déclaré que son ministère a des réformes en perspective qui seront mises en place de façon progressive. Ajoutant que le problème existe depuis la nuit des temps dans les cités.

Dans le même sillage, le ministre a affirmé avoir une liste de priorité à traiter concernant les résidences universitaires à l’instar du transports, la cantine et d’autres paramètres, expliquant que tout cela sera réglé en fonction de son importance, en sus du problème de la sécurité.

Plusieurs drames, un seul endroit : les résidences universitaires

En effet, plusieurs incidents ont eu lieu au sein des résidences universitaires, à l’instar de l’intrusion armée des filles « Ali Boudghene » dans la wilaya de Naâma, où deux hommes ont pu accéder aux chambres des filles, qui, paniquées et impuissantes ne pouvaient que crier leur désarroi.

Ou encore la résidence universitaire de Belgaid à Bir El Djir, dans laquelle deux hommes alcoolisés et munis d’armes blanches ont forcé une étudiante âgée de 23 ans à les accompagner, pour ensuite la violer tous les deux.

La situation va-t-elle changer pour les étudiants dans les cités universitaires ? seul l’avenir nous le dira.