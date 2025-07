Résidences universitaires en Algérie : Ce qui va changer dès la rentrée 2025-2026

Le ministre Beddari révèle les mesures de renforcement de la sécurité dans les résidences universitaires

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Beddari, a dévoilé les mesures prises pour renforcer la sécurité au sein des résidences universitaires, notamment l’adoption d’un système de vidéosurveillance.

En réponse à une question parlementaire, Kamel Beddari a indiqué que le réseau des services universitaires d’hébergement comprend 423 résidences universitaires en service pour l’année universitaire 2024-2025. Ces résidences accueillent environ 455 632 étudiants et étudiantes.

La répartition géographique de ces résidences est la suivante : 168 résidences universitaires sont situées en milieu urbain, 175 dans un pôle universitaire, 59 en périphérie des villes et 21 dans des zones isolées.

Le ministre a souligné que depuis plusieurs années, les services du ministère ont généralisé l’utilisation de caméras de surveillance à l’intérieur des résidences universitaires. Leur nombre atteint 9 732 caméras réparties dans 371 résidences sur un total de 423.

🟢 À LIRE AUSSI : Écotourisme en Algérie : voyager durablement et préserver la nature cet été

Les résidences restantes, pour la plupart récemment réceptionnées, sont en cours d’équipement afin d’assurer une couverture de sécurité optimale.

Baddari révèle les mesures de renforcement de la sécurité dans les résidences universitaires

Le ministre a expliqué que le contrôle aux entrées des résidences universitaires est effectué par des méthodes techniques et modernes, grâce à l’installation d’un système numérique renforcé par des scanners faciaux, des lecteurs d’empreintes digitales et des caméras pour détecter l’identité et permettre l’accès des personnes aux résidences.

Actuellement, 360 résidences utilisent des scanners faciaux, 51 résidences s’appuient sur des cartes magnétiques, et 4 résidences adoptent un système d’empreintes digitales. Huit autres résidences sont en attente d’une modernisation progressive de leurs systèmes.

Les directions des services universitaires ont programmé des sessions de formation pour les agents de sécurité, dont le nombre s’élève à 7 471 agents de sécurité et de gardiennage répartis dans les différentes résidences universitaires à travers le pays.

De plus, 67 résidences universitaires collaborent avec des entreprises de sécurité privées. Le ministre a indiqué que la formation de ces agents est dispensée annuellement dans le cadre du plan de formation annuel, en plus de certaines formations réalisées en coopération avec les services de la Protection civile, de la Sûreté nationale et du Croissant-Rouge algérien.

Le ministre a insisté sur la mise à jour annuelle des plans de sécurité interne et des plans d’intervention, ainsi que sur la levée des réserves enregistrées. Une coordination est également établie avec les services de sécurité pour signaler immédiatement tout phénomène ou comportement suspect.

🟢 À LIRE AUSSI : Résultats du BAC 2025 : le ministère de l’Éducation annonce la date

Des commissions du ministère, sous la supervision du responsable de la sécurité, sont chargées d’évaluer la situation sécuritaire des différentes résidences universitaires à travers toutes les wilayas.