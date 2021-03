Résidences universitaires : Benziane reconnaît les insuffisances

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, s’est exprimé sur l’état des résidences universitaire sur l’ensemble du territoire national.

En effet, Abdelbaki Benziane a déclaré que 20% des résidences universitaires “sont en état de détérioration” sur l’ensemble du territoire national.

Lors de sa présentation des résultats des visites sur terrain et des opérations d’inspection et de contrôle des résidences universitaires qui ont permis de connaitre l’état général de ces infrastructures, Benziane a révélé que “40% sont dans un bon état, 40% dans un état moyen et 20% en mauvais état”.

Pour ce qui est de la disponibilité de l’eau, Benziane a fait savoir que l’alimentation en eau est bonne dans 21% des résidences universitaires, moyenne dans 43% et mauvaise dans 36%”.

S’agissant de la disponibilité du chauffage, le premier responsable du secteur a précisé qu'”il est à l’arrêt dans 74 % des résidences universitaires et est opérationnel dans 26%”.

Concernant les indicateurs de sécurité et la disponibilité du matériel anti incendies, il a fait savoir que 79% des résidence disposent de ce matériel contre 21% où un manque a été relevé sur ce plan”.

Pour ce qui est de la restauration universitaire, le ministre a révélé que “dans 47%, elle est jugée bien, moyen dans 37% et piètre dans 16%”.

“Des mesures urgentes” seront prises

Le ministre de l’Enseignement supérieur a assuré que “des mesures urgentes” ont été prises à l’effet de prendre en charge les insuffisances et les dysfonctionnements constatées en la matière.

Les services concernés envisagent la réhabilitation des structures qui connaissent une détérioration et leur rénovation, afin qu’elles soient opérationnelles au début de la prochaine rentrée universitaire 2021-2022.

Le ministère s’apprête a “lancer l’opération d’équipement des nouvelles cités universitaires afin qu’elles soient fin prêtes pour la prochaine rentrée universitaire”.

Par ailleurs, les étudiants résidant dans les cités “détériorées” seront transférés vers de “nouvelles” résidences, notamment au niveau d‘Alger en vue de travaux de rénovation pour la nouvelle année universitaire, a fait savoir le ministre.