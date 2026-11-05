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Le Royaume-Uni durcit les règles : obtenir la résidence permanente devient deux fois plus long

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Rima Aissanou
2 min de lecture
Le Royaume-Uni durcit les règles : obtenir la résidence permanente devient deux fois plus long
Le Royaume-Uni revoit les règles de l’immigration : les étrangers devront patienter deux fois plus longtemps pour obtenir la résidence permanente. Une réforme qui prévoit aussi des conditions d’accès plus strictes dès 2027.
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Le gouvernement britannique tape du poing sur la table et durcit drastiquement les règles de l’immigration. Annoncée lundi 2 novembre, une réforme majeure va porter de 5 à 10 ans la durée minimale de résidence pour obtenir la résidence permanente (Indefinite Leave to Remain). Une décision qui bouscule les projets des expatriés et redéfinit l’accès au territoire britannique.

Le gouvernement britannique s’apprête à serrer la vis sur sa politique d’immigration. Présentée lundi 2 novembre par la ministre de l’Intérieur, Shabana Mahmood, une nouvelle réforme fixe désormais à 10 ans — contre 5 actuellement — la durée de résidence requise pour obtenir le statut de résident permanent.

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Renforcement des exigences d’intégration

Des dérogations sont toutefois prévues selon le niveau de revenus. Le délai habituel de cinq ans sera maintenu pour les travailleurs percevant plus de 50 271 livres sterling (environ 60 300 euros) par an. Mieux encore, cette période pourra être réduite à trois ans pour les hauts revenus dépassant 125 000 livres annuelles (environ 150 000 euros).

Outre les critères de durée de résidence, les candidats devront remplir des exigences renforcées : démontrer une bonne maîtrise de l’anglais, présenter un casier judiciaire vierge, être en règle avec l’administration fiscale et justifier de plusieurs années de cotisations sociales.

Concernant les allocataires d’aides sociales, une période de carence de cinq ans consécutifs sans percevoir la moindre prestation sera désormais exigée avant d’avoir le droit de soumettre leur dossier.

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Un délai porté à vingt ans pour certains parcours d’immigration

La réforme réserve des règles encore plus strictes aux personnes entrées clandestinement sur le territoire britannique. Pour les réfugiés empruntant des voies non autorisées, le délai d’attente pour décrocher la résidence permanente pourra s’allonger jusqu’à vingt ans.

Cette mesure s’inscrit dans le cadre des initiatives du gouvernement britannique visant à accentuer la régulation migratoire. Son entrée en vigueur est programmée pour 2027.

Cette initiative s’inscrit dans un contexte régional plus large, rejoignant la dynamique de plusieurs autres pays européens qui ont eux aussi durci leurs conditions de séjour. En s’alignant sur cette tendance continentale à la restriction des flux migratoires, le gouvernement britannique emboîte le pas à ses voisins et renforce un cadre réglementaire devenu nettement plus rigoureux à l’échelle de l’Europe.

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Rima Aissanou

Rima Aissanou - Journaliste – Diaspora, tourisme et voyages

Rima Aissanou est journaliste au sein de la rédaction d'Algerie360, spécialisée dans les thématiques liées à la diaspora algérienne, au tourisme et aux voyages.

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