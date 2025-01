Résidence permanente : le Canada met en pause son programme de parrainage familial

Dans une décision qui aura des répercussions sur de nombreuses familles, le gouvernement canadien a annoncé la suspension temporaire du programme de parrainage des parents et des grands-parents. Cette mesure vise à réévaluer les paramètres de ce programme.

Souvent perçu comme une terre d’accueil et reconnu pour sa politique d’immigration généreuse, le Canada met désormais en place des mesures plus strictes. Ce changement s’inscrit dans le cadre d’une volonté de mieux contrôler les arrivées et d’optimiser l’intégration des arrivants.

Canada : suspension du programme de parrainage familial pour la résidence permanente

Le Canada n’acceptera pas de nouvelles demandes de parrainage de résidence permanente pour les parents et les grands-parents. C’est ce qui ressort d’une nouvelle mise à jour portant sur les nouvelles mesures sur l’immigration et les changements à venir au Canada.

La directive ministérielle, publiée dans la Gazette du Canada, rappelle que le gouvernement canadien reste engagé envers le regroupement familial, mais il préfère se concentrer sur les demandes reçues l’année dernière, et ce, jusqu’à un nouvel ordre. Par conséquent, uniquement 15 000 demandes, présentées au cours de l’année dernière, seront traitées dans le cadre du regroupement familial.

De son côté, Marc Miller, le ministre de l’immigration, estime que cette nouvelle directive soutiendra au mieux les objectifs du gouvernement canadien en matière d’immigration et du regroupement familial.

Réduire les objectifs d’immigration

Par ailleurs, le plan d’immigration du gouvernement canadien prévoit une diminution globale des niveaux d’immigration pour les trois prochaines années. En effet, l’objectif consiste, donc, à admettre plus de 24 000 personnes grâce au programme de parrainage des parents et grands-parents.

Pour rappel, l’objectif étant d’approuver 20 500 demandes, le Canada a fini par choisir 30 700 personnes au hasard dans le cadre des parents et des grands-parents. Par ailleurs, Les chiffres présentés dans le rapport annuel 2024 sur l’immigration, déposé au Parlement par le ministre Miller, sont alarmants.

En effet, à la fin de l’année 2023, plus de 40 000 dossiers de parrainage de parents et de grands-parents étaient en attente de traitement, entraînant un délai moyen de 24 mois pour l’obtention d’une résidence permanente.

Suspension du programme de parrainage des parents et grands-parents : les principaux points à retenir

Le Canada a annoncé la suspension temporaire du programme de parrainage familial de résidence permanente;

Le gouvernement canadien n’a pas encore précisé la durée de cette nouvelle restriction ;

Pas de nouvelles demandes en 2025 : l’IRCC ne traitera que les demandes présentées en 2024 ;

Baisse des quotas : le Canada vise à accueillir 24 000 arrivées de parents et de grands-parents, notamment une diminution de 20% ;

Des alternatives pourraient exister pour les nouvelles demandes, le gouvernement pourrait annoncer de nouveaux dispositifs dans le cadre de sa nouvelle politique d’immigration.

