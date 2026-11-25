Saviez-vous que les Algériens sont plus nombreux que les Français et les Marocains à décrocher la résidence permanente au Canada hors Québec ? C’est l’un des enseignements majeurs du rapport annuel 2026 sur l’immigration. En tête des statistiques de l’immigration francophone, l’Algérie illustre la montée en puissance des nationalités africaines dans le paysage migratoire canadien.

D’après le rapport annuel 2026 présenté au Parlement par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC), l’Algérie se hisse au deuxième rang des pays d’origine pour les nouveaux résidents permanents francophones accueillis hors Québec en 2025.

Avec 2 700 admissions, les Algériens devancent d’une courte tête les ressortissants marocains (2 615) et distancent nettement les Français (1 945). L’Algérie creuse ainsi un léger écart de 85 bénéficiaires face au Maroc, mais s’impose avec 755 résidents permanents de plus que la France.

Loin devant, le Cameroun domine largement le classement avec 11 940 admissions, concentrant à lui seul près de 40 % des nouveaux résidents permanents francophones installés hors du Québec. La Côte d’Ivoire ferme ce top 5 avec 1 730 nouveaux arrivants. À eux seuls, ces cinq pays cumulent 20 930 admissions, soit environ 71 % de l’ensemble des immigrants francophones accueillis dans cette catégorie.

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Les cibles de l’immigration francophone largement dépassées en 2025

Au total, Ottawa a accueilli 29 650 nouveaux résidents permanents francophones hors Québec en 2025. Ce volume représente 8,9 % de l’ensemble des admissions enregistrées dans ces provinces et territoires. Cette performance surpasse la cible de 8,5 % que s’était fixée le gouvernement fédéral pour l’année. À travers cette politique volontariste, Ottawa entend vitaliser les communautés francophones en situation minoritaire au cœur des provinces anglophones du pays.

Attention toutefois : ces chiffres portent uniquement sur les nouveaux résidents permanents. Ils n’incluent donc pas les flux de résidents temporaires, tels que les étudiants internationaux, les touristes ou les travailleurs étrangers titulaires d’un permis de travail.

D’après le bilan d’IRCC, la voie économique s’impose comme le premier levier d’installation permanente pour les francophones à l’extérieur du Québec. En 2025, les admissions se répartissent ainsi :

Immigration économique : 24 665 nouveaux résidents permanents.

24 665 nouveaux résidents permanents. Parrainage familial : 2 390 personnes accueillies.

2 390 personnes accueillies. Réfugiés et personnes protégées : 1 575 admissions.

1 575 admissions. Autres catégories : 1 020 bénéficiaires.

À travers ces différents programmes, le Canada conjugue recrutement de talents qualifiés, regroupement des familles et protection internationale.

Ce qui change pour l’immigration francophone

Parmi les mesures phares de 2025 figure le lancement du Programme pilote d’immigration dans les communautés francophones. Ce nouveau dispositif cible spécifiquement les travailleurs qualifiés, francophones ou bilingues, prêts à s’installer dans les régions rurales ou éloignées situées hors du Québec.

En parallèle, le Centre d’innovation en immigration francophone a injecté 3,9 millions de dollars canadiens pour appuyer 17 projets ciblés. Ces initiatives visent directement à optimiser le recrutement, la sélection et l’intégration des candidats francophones.

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À travers l’ensemble de ces leviers, Ottawa confirme sa feuille de route : accroître durablement le poids des résidents permanents francophones au sein des provinces et territoires où le français reste minoritaire.

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