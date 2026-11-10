Le Canada ouvre la voie à la résidence permanente pour 200 000 étrangers : qui est concerné ?

Une opportunité inédite pour s’installer durablement au Canada. Dans une annonce budgétaire totalement inattendue, le gouvernement canadien ouvre la voie à la résidence permanente pour 200 000 résidents temporaires. Répartie en deux cohortes de 100 000 candidats, cette initiative clé marque un tournant majeur pour l’immigration canadienne et l’accès à la citoyenneté.

Bien qu’il ait suggéré une hausse des seuils d’immigration dans une entrevue accordée en septembre au New York Times, le Premier ministre Mark Carney maintient le cap sur la stabilité. Dans le budget fédéral du 5 novembre, Ottawa confirme le gel de ses quotas pour les trois prochaines années.

Le gouvernement mise ainsi sur des niveaux jugés « plus viables », avec l’accueil annuel fixé à 370 000 résidents temporaires et 380 000 résidents permanents.

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L’immigration, un dossier « épineux »

L’immigration s’impose aujourd’hui au cœur des débats politiques au Canada, sur fond de crise du logement et de hausse du coût de la vie. Le pays a gagné trois millions d’habitants au lendemain de la pandémie, une croissance largement tirée par l’afflux d’étudiants étrangers et de travailleurs temporaires.

Face à cette situation, l’opinion publique penche vers le repli : selon un sondage révélé par CTV News le jour du budget, 52 % des Canadiens plaident désormais pour une réduction du nombre d’immigrants et de résidents temporaires dès l’an prochain.

En parallèle, le gouvernement Carney déploie une mesure d’exception pour l’année à venir : accorder en priorité la résidence permanente à 200 000 résidents temporaires déjà présents sur le territoire. L’objectif est de résorber le retard accumulé dans le système d’immigration.

Ce contingent sera divisé en deux volets égaux : 100 000 places réservées aux travailleurs qualifiés issus de filières ciblées (Start-up, aides familiaux, immigration au Canada atlantique) et 100 000 attribuées au titre du volet humanitaire, axé principalement sur le regroupement des conjoints et enfants déjà établis au Canada.

Le Canada mise sur l’immigration de travail

Les projections pour la période 2027-2029 apportent des précisions sur le profil des futurs admis. Le volet économique représentera la grande majorité des sélections avec 64,4 % des places attribuées au titre du travail, contre 21,3 % pour le rapprochement familial. La part restante regroupera les réfugiés réinstallés, les personnes protégées ainsi que les admissions accordées pour des considérations humanitaires.

Autre volet marquant du budget : la montée en puissance de l’immigration francophone hors Québec. Le gouvernement s’engage à accueillir 9,5 % d’immigrants d’expression française en 2027, puis 10,5 % en 2028, avec pour ambition d’atteindre un cap fixé à 12 % d’ici 2029.

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