Résidence La Galerie : Oussama Promotion organise des journées portes ouvertes avec une offre exclusive

Les futurs acquéreurs et investisseurs ont désormais une date à inscrire dans leur agenda. En effet, Oussama Promotion organise des journées portes ouvertes dédiées à son projet Résidence La Galerie. Ces journées auront lieu les 18, 19 et 20 juillet, au niveau de la direction commerciale de Dar Diaf à Chéraga.

Pendant trois jours, de 9h à 18h, les visiteurs auront l’opportunité de découvrir en détail ce programme résidentiel haut de gamme situé à Dely Ibrahim. Ils pourront également échanger directement avec les équipes commerciales. De plus, ils bénéficieront d’une offre exclusivement réservée aux personnes présentes sur place.

Au-delà d’une simple présentation commerciale, ces journées portes ouvertes permettront aux visiteurs de se familiariser avec l’ensemble des caractéristiques du projet La Galerie.

Plans des appartements, maquettes, équipements, caractéristiques techniques, disponibilité des logements ou encore calendrier de réalisation : ces journées portes ouvertes seront l’occasion de présenter toutes ces informations en détail. Ainsi, elles aideront les futurs acquéreurs à concrétiser leur projet immobilier en toute sérénité.

Les conseillers d’Oussama Promotion seront également disponibles pour répondre aux interrogations concernant les superficies et les différentes typologies d’appartements. Ils répondront aussi aux questions sur les modalités d’acquisition ainsi que les solutions de financement proposées.

Portes ouvertes chez Oussama Promotion : une offre exclusive réservée aux visiteurs

L’un des principaux temps forts de cet événement réside dans l’offre commerciale qui accompagnera ces journées portes ouvertes. Oussama Promotion précise que cette offre sera strictement réservée aux visiteurs présents à Dar Diaf entre le 18 et le 20 juillet.

Cette initiative vise à récompenser les personnes qui prendront le temps de venir découvrir le projet sur place et d’échanger directement avec les équipes commerciales.

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Une occasion de rencontrer les équipes d’Oussama Promotion

Si les supports numériques permettent aujourd’hui de découvrir un projet immobilier à distance, rien ne remplace un échange direct avec les responsables du programme.

Ces trois journées offriront aux visiteurs la possibilité d’obtenir des réponses précises sur tous les aspects de leur futur investissement : disponibilité des logements, prestations, calendrier, modalités d’acquisition ou encore accompagnement personnalisé.

Pour les personnes qui suivent déjà l’évolution de la Résidence La Galerie, cette rencontre constitue une étape essentielle avant une éventuelle décision d’achat.

Implantée à Dely Ibrahim, la Résidence La Galerie se distingue par des prestations conçues pour répondre aux attentes d’une clientèle recherchant confort, sécurité et qualité de vie. Le programme prévoit notamment des piscines, un spa, des salles de sport, une connexion Wi-Fi, ainsi qu’une crèche intégrée. Ce cadre offre un mode de vie moderne et parfaitement adapté aux besoins des familles.

Ainsi, les équipes d’Oussama Promotion accueilleront le public de 9h à 18h, les 18, 19 et 20 juillet, afin de présenter le projet. Elles accompagneront également les futurs acquéreurs dans leurs démarches.

Avec une offre réservée exclusivement aux visiteurs et un accès privilégié à toutes les informations sur la Résidence La Galerie, ces trois journées constituent une opportunité à ne pas manquer pour celles et ceux qui souhaitent investir ou acquérir un logement de standing à Alger.

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