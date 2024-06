Résidence d’auteurs en France : l’IFA annonce un nouveau programme pour les Algériens

L’Institut français d’Algérie fait part du lancement des candidatures pour un nouveau programme de résidence, dédié pour les auteurs algériens. Il s’agit du programme baptisé ” Livres des deux rives”, qui s’associe à la Cité internationale de la langue française – Château de Villers-Cotterêts.

Ce programme a pour objectif de réunir les autrices et les auteurs du bassin méditerranéen à la résidence internationale de la langue française – Château de Villers-Cotterêts. Et de favoriser les échanges culturels et éditoriaux entre les deux rives.

Résidence – Livres des deux rives : les candidatures ouvertes

Initié en 2021, financé par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, le projet Livres des deux rives est piloté par l’Institut français. Il permet aux lauréats de bénéficier d’une résidence, de courte durée. Ce dispositif permettra, par ailleurs, d’accueillir six autrices et auteurs, en France, entre octobre 2024 et mai 2026, pour des résidences d’écriture d’un mois.

L’Institut français d’Algérie a annoncé que l’appel à candidatures est ouvert jusqu’au 3 juillet 2024, pour permettre aux autrices et auteurs algériens de postuler. Pour être parmi les lauréats, il convient de répondre à ces critères :

La candidature doit être soumise par une personne physique, en solo ou en duo si le projet le justifie ;

Être installé dans l’un des 5 pays impliqués dans le projet : Algérie, Maroc, Tunisie, Égypte, Liban ;

Avoir déjà publié, en français ou en arabe, au moins un ouvrage à compte d’éditeur ;

Avoir un projet d’écriture en cours ;

Être francophone. Les projets d’écriture en arabe sont éligibles. L’autrice ou l’auteur doit pouvoir intervenir publiquement en français.

Quels sont les avantages de ce programme ?

Les lauréats profiteront d’une allocation de 4000 euros par résident, qui sera versée à la résidence, pour couvrir les frais d’hébergement, de séjour et de transport en France. En revanche, les participants s’engagent à participer aux actions de médiation qui leur sont proposées et à profiter de leur séjour en France pour rencontrer les professionnels du secteur du livre.

Les dossiers de candidature doivent être transis avant la date limite à l’adresse : livresdesdeuxrives@institutfrancais.com. La candidature doit inclure les pièces suivantes :

Une présentation détaillée du projet d’écriture et de l’intérêt d’une résidence en France ;

CV et bibliographie du candidat ;

Une lettre de recommandation, de la part de l’éditeur ou d’un professionnel du secteur du livre ;

Un exemplaire papier du dernier ouvrage publié, à adresser par voie postale, à

l’attention du « projet Livres des deux rives », à l’adresse suivante : Institut français, 40 rue de la Folie Regnault, 75011 Paris.

