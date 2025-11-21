Résidence Astéria d’Elite Promotion Immobilière, l’étoile montante du luxe résidentiel en Algérie

À El Achour, un nouveau standard du haut standing prend forme. Le projet Astéria, signé par Elite Promotion Immobilière, s’installe comme l’une des adresses les plus ambitieuses et les plus sophistiquées d’Alger. Le projet transforme ce quartier stratégique en un véritable pôle d’excellence, où l’architecture contemporaine rencontre la technologie la plus avancée et l’art de vivre version cinq étoiles.

Astéria porte un objectif clair, celui de créer une expérience résidentielle qui dépasse le simple cadre du logement. Le projet réunit confort, sécurité, bien-être et innovation dans un ensemble harmonieux, pensé pour les résidents les plus exigeants.

Dès l’arrivée, l’esprit du projet s’impose. La réception reprend les codes des plus grands hôtels internationaux. Volume généreux, design élégant, matériaux nobles, le tout converge vers la même intention, offrir un accueil qui marque les esprits et place le résident dans un univers élevé. Cette signature esthétique représente l’ADN d’Astéria, un mélange assumé de luxe, d’innovation et d’art de vivre, qui accompagne le visiteur dans chaque espace, du hall principal jusqu’aux étages supérieurs.

Résidence Astéria, un emplacement stratégique au cœur d’El Achour

Astéria bénéficie d’un site privilégié, au croisement des services, des infrastructures et des grands axes. Ce positionnement place les résidents à proximité immédiate des commodités essentielles d’Alger, tout en offrant un environnement calme et sécurisé. Le choix d’El Achour ne relève pas du hasard, car le site incarne l’une des zones les plus recherchées à Alger, où s’installent désormais les projets résidentiels de nouvelle génération.

La résidence s’appuie sur un système digital de contrôle d’accès, pensé pour garantir confort et sérénité au quotidien. Chaque résident utilise un badge, un QR code ou une application mobile pour gérer ses entrées. Ce dispositif assure une traçabilité totale et une gestion centralisée, tout en facilitant l’accueil des visiteurs. Les parties communes restent surveillées en permanence, ce qui renforce le sentiment de sécurité dans l’ensemble du bâtiment.

De plus, Astéria intègre un parking en sous-sol construit selon un modèle intelligent. Le système de stationnement superposé double la capacité et optimise l’espace sans compromettre le confort. Chaque place dispose d’un débarra privatif, un atout rare dans le résidentiel haut de gamme. Le revêtement en polymère apporte résistance, élégance et facilité d’entretien. Ce parking devient plus qu’un espace de stationnement, un prolongement cohérent de l’identité haut standing du projet.

Un projet tourné vers l’innovation et la digitalisation

L’innovation occupe une place centrale dans l’approche d’Elite Promotion Immobilière dans le projet Astéria. Dès la réservation, chaque acquéreur accède à un portail client digital pour suivre l’avancement des travaux, consulter l’historique des paiements ou visiter son bien en réalité virtuelle.

Après la livraison, ce portail devient l’interface du service après-vente. La résidence bénéficie aussi d’une gestion assurée pendant deux ans : maintenance, nettoyage, gardiennage et services de copropriété.

Astéria adopte également les infrastructures modernes : bornes de recharge pour véhicules électriques et système de tri sélectif avec conteneurs enterrés, garantissant propreté, hygiène et esthétique des lieux.

Des équipements communs dignes d’une résidence haut de gamme

Astéria cultive un esprit entièrement dédié au bien-être. Le projet offre une combinaison de services rarement réunis dans une même résidence à Alger.

Piscine panoramique intérieure : Baignée de lumière naturelle, elle devient un sanctuaire calme et élégant, propice à la détente et au ressourcement.

Salle de sport moderne : Équipements premium, design épuré et vues dégagées créent un cadre idéal pour une routine sportive motivante.

Centre de bien-être avec hammam, sauna, jacuzzi et salles de massage : Chaque résident profite d'un espace complet dédié à la relaxation, inspiré des spas internationaux. Astéria propose aussi un hammam privé et un jacuzzi dans chaque appartement , une première sur le marché.

Salle de cinéma privée : Un véritable cocon audiovisuel pour vivre films et projections dans une ambiance VIP.

Salon de coiffure et d'esthétique : Un espace conçu comme un institut haut de gamme, équipé des dernières technologies.

Crèche intégrée : Les enfants disposent d'un environnement chaleureux et sécurisé, géré par un personnel qualifié.

Un niveau de confort thermique et acoustique exceptionnel : Astéria adopte les standards des établissements les plus hauts de gamme avec une isolation phonique et thermique renforcée, grâce à l'utilisation de mousse polyuréthane projetée.

Outre ces services, chaque logement bénéficie :

d’une climatisation centrale réversible ,

d'un chauffage au sol en graphène ,

d'une pompe à chaleur haute performance pour l'eau chaude et les hammams,

d'une réserve d'eau sécurisée avec filtration.

Les appartements profitent de façades vitrées panoramiques, qui amplifient la lumière naturelle et offrent une ouverture exceptionnelle sur l’extérieur.

Les espaces communs bénéficient d’un éclairage LED intégré aux plinthes et escaliers, avec détection automatique, créant une ambiance chaleureuse et moderne. Les appartements se distinguent par leurs détails signature :

Plafonds étoilés ,

Jet d'eau mural décoratif ,

Revêtements muraux acoustiques ,

Moquette premium ,

Revêtement SPC dans les zones humides.

Des intérieurs premium, pensés dans les moindres détails

Chaque appartement se présente comme un espace fonctionnel et harmonieux.

Cuisine 100 % équipée : Mobilier importé, îlot central, rangements optimisés et finitions premium créent une atmosphère conviviale et moderne.

Dressing haut standing : Conception sur mesure, matériaux nobles et éclairage intégré dans chaque suite parentale.

Salle de bain connectée : Robinetterie tactile, douche thermostatique digitale et miroir intelligent s'intègrent dans une expérience entièrement connectée.

Domotique avancée : L'éclairage, la climatisation, les volets et les scénarios d'ambiance se pilotent depuis des commandes tactiles ou via smartphone.

Astéria, un projet qui redéfinit le luxe résidentiel

Astéria propose plusieurs plans d’appartements F3 et F4, chacun pensé pour optimiser l’espace et valoriser la lumière naturelle. Le projet accueille également des villas-penthouses de plus de 500 à 700 m², dotées de piscines suspendues, de jardins en terrasse et d’espaces de vie spectaculaires.

Ces villas incarnent l’apogée du luxe urbain, avec des volumes exceptionnels et une architecture intérieure inspirée des plus grandes résidences internationales.

Le projet Astéria à El Achour élève le haut standing à un niveau inédit. Son architecture, ses innovations, ses services exclusifs et son approche immersive du bien-être transforment la vie quotidienne en une expérience rare. Astéria n’ajoute pas seulement une nouvelle adresse à Alger ; il redéfinit la manière de vivre le prestige dans la capitale.