Pétrole et gaz : combien d’années de réserves reste-t-il à l’Algérie ?

12,2 milliards de barils de pétrole et plus de 4 500 milliards de mètres cubes de gaz : les réserves prouvées de l’Algérie restent parmi les plus importantes d’Afrique. Mais combien d’années peuvent-elles tenir au rythme actuel d’extraction ? Réserves, production, nouveaux forages, poids dans l’économie : ce que disent les chiffres.

Réserves de pétrole de l’Algérie : 12,2 milliards de barils

L’Algérie détient 12,2 milliards de barils de réserves prouvées de pétrole brut à la fin de 2025, selon le dernier bulletin statistique de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP). Ce chiffre représente un peu moins de 1 % des réserves des pays membres de l’organisation. Il n’a pas changé depuis 2021.

L’Algérie se classe ainsi au troisième rang africain, derrière la Libye, avec 48,4 milliards de barils, et le Nigeria, avec 37 milliards. Les réserves prouvées désignent les volumes que l’on peut extraire avec une forte certitude, aux conditions techniques et économiques actuelles. Elles ne comprennent pas les ressources encore incertaines ou non découvertes.

Réserves de gaz de l’Algérie : plus de 4 500 milliards de mètres cubes

Pour le gaz naturel, les réserves prouvées de l’Algérie atteignent 4 504 milliards de mètres cubes, selon l’OPEP et l’Organisation des pays arabes exportateurs de pétrole. Ce volume, stable depuis 2021, place le pays au deuxième rang africain, derrière le Nigeria et ses 6 110 milliards de mètres cubes. Il représente environ 2 % des réserves mondiales.

D’autres estimations sont toutefois plus prudentes. Certaines sources internationales évaluent les réserves gazières algériennes entre 2 300 et 2 500 milliards de mètres cubes. Ces écarts tiennent aux méthodes de calcul, et notamment à la part des gisements jugés économiquement exploitables.

La Chambre africaine de l’énergie retient, elle, une autre notion : les ressources récupérables, pétrole et gaz confondus. Elle les évalue à environ 27 milliards de barils équivalent pétrole pour l’Algérie, au deuxième rang africain derrière le Nigeria. Ce chiffre inclut des volumes moins certains que les réserves prouvées.

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Combien l’Algérie produit-elle de pétrole et de gaz ?

En 2025, Sonatrach et ses partenaires ont produit 47,5 millions de tonnes de pétrole brut, selon le rapport annuel du groupe. Ils ont aussi produit 8,3 millions de tonnes de condensat et 8,7 millions de tonnes de gaz de pétrole liquéfié. La production totale d’hydrocarbures a atteint 193,7 millions de tonnes équivalent pétrole, un niveau stable depuis trois ans.

Le gaz domine désormais largement : il représente 66 % de la production totale, contre 24 % pour le pétrole brut. La production nationale de gaz a toutefois reculé en 2025 pour la troisième année consécutive, à 101,84 milliards de mètres cubes. Elle atteignait 104,5 milliards un an plus tôt.

Une part croissante de ce gaz reste en Algérie. En 2025, les ventes de gaz sur le marché national ont atteint 57,3 milliards de mètres cubes, en hausse de 7,8 %, tirées par la production d’électricité. Le marché intérieur absorbe ainsi plus de la moitié de la production nationale.

Combien d’années peuvent tenir les réserves de l’Algérie ?

En divisant les réserves prouvées par la production annuelle, on obtient une durée théorique d’exploitation. Pour le pétrole, la production de 2025 correspond à environ 348 millions de barils par an. D’après nos calculs, les réserves prouvées permettraient donc environ 35 ans d’exploitation au rythme actuel.

Pour le gaz, la durée dépend de l’estimation retenue. Avec les 4 504 milliards de mètres cubes de l’OPEP, les réserves représenteraient environ 44 ans de production au rythme de 2025, d’après nos calculs. Avec l’estimation plus prudente de 2 500 milliards, cette durée tomberait à environ 25 ans.

Ces calculs restent toutefois théoriques. Ils supposent une production constante, alors que la consommation intérieure progresse chaque année. À l’inverse, ils ne tiennent compte ni des nouvelles découvertes, ni des progrès techniques qui permettent d’extraire davantage d’hydrocarbures des gisements existants.

Ressource Réserves prouvées Production 2025 Durée théorique Pétrole brut 12,2 milliards de barils Environ 348 millions de barils Environ 35 ans Gaz naturel (estimation OPEP) 4 504 milliards de m³ 101,84 milliards de m³ Environ 44 ans Gaz naturel (estimation prudente) 2 500 milliards de m³ 101,84 milliards de m³ Environ 25 ans

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Nouveaux gisements : 17 découvertes en 2025, autant depuis janvier 2026

Sonatrach multiplie les découvertes pour renouveler ses réserves. En 2025, le groupe a annoncé 17 nouvelles découvertes d’hydrocarbures, toutes réalisées sans partenaire étranger. Elles portent sur un volume de 84,6 millions de tonnes équivalent pétrole en place, dont 68 % de pétrole.

Le rythme se maintient en 2026. Le ministre des Hydrocarbures, Mohamed Arkab, a annoncé 17 nouvelles découvertes depuis le début de l’année, comme le détaillait notre article sur les découvertes de Sonatrach en 2026. Les investissements du groupe ont aussi dépassé 6 milliards de dollars cette année, contre 5,3 milliards en 2025.

Ces découvertes restent toutefois modestes au regard de la production annuelle. Les volumes « en place » ne sont pas tous récupérables : seule une partie pourra effectivement être extraite. Elles ne suffisent donc pas, à elles seules, à compenser l’épuisement des grands gisements historiques comme Hassi Messaoud ou Hassi R’Mel.

Plan 2026-2030 : 500 puits d’exploration pour trouver de nouvelles réserves

Pour inverser la tendance, Sonatrach a lancé en février 2026 le plus vaste programme d’exploration de son histoire. Le plan 2026-2030 prévoit le forage d’environ 500 puits d’exploration, couvrant 66 % du domaine minier national. L’exploration et la production concentrent 75 % des investissements de développement prévus sur la période.

Le groupe prévoit aussi le forage d’environ 950 puits de développement et près de 6 300 opérations sur des puits déjà en exploitation. Ces interventions visent à prolonger la vie des gisements matures et à augmenter leur taux de récupération. Notre article sur le plan d’exploration de Sonatrach détaillait ce programme.

La récupération assistée devient ainsi un enjeu majeur. Elle consiste à injecter de l’eau, du gaz ou des produits chimiques pour extraire davantage de pétrole des gisements existants. Même une hausse de quelques points du taux de récupération peut représenter des milliards de barils supplémentaires.

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Quel est le poids du pétrole et du gaz dans l’économie algérienne ?

Les hydrocarbures restent le pilier de l’économie algérienne. Ils assurent l’essentiel des exportations du pays : en 2025, Sonatrach a réalisé 5 230 milliards de dinars de chiffre d’affaires à l’exportation, soit environ 40 milliards de dollars. Ils financent aussi une large part du budget de l’État.

Les hydrocarbures représentent environ 13 % du PIB, mais 84 % des exportations et près de la moitié des recettes publiques, selon l’assureur-crédit Coface. Leur poids dans le budget varie fortement avec les prix. Selon la Banque mondiale, les recettes d’hydrocarbures sont tombées de 19,1 % du PIB en 2023 à 11,1 % en 2024, sous l’effet de la baisse des prix et des volumes exportés.

Cette chute a fait bondir le déficit budgétaire de 5,5 % à 13,8 % du PIB en 2024. La fiscalité pétrolière versée par Sonatrach a encore atteint 3 625 milliards de dinars en 2025. Le PIB des hydrocarbures a, lui, reculé de 2 % au premier semestre 2025, selon la Banque mondiale.

Cette dépendance rend l’économie très sensible aux cours mondiaux. La récente chute du Brent, sous les 91 dollars, l’a encore rappelé, comme l’expliquait notre article sur l’impact de la baisse du pétrole pour l’Algérie. La diversification de l’économie reste donc un objectif central des pouvoirs publics.

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Réserves de pétrole et de gaz de l’Algérie : les questions fréquentes

Quelles sont les réserves de pétrole de l’Algérie ?

L’Algérie détient 12,2 milliards de barils de réserves prouvées de pétrole brut, selon l’OPEP. Elle se classe au troisième rang africain, derrière la Libye et le Nigeria.

L’Algérie a-t-elle les plus grandes réserves de gaz d’Afrique ?

Non, l’Algérie se classe deuxième en Afrique, avec 4 504 milliards de mètres cubes de réserves prouvées, derrière le Nigeria. Elle reste en revanche le premier producteur de gaz du continent.

Combien d’années de pétrole reste-t-il à l’Algérie ?

Au rythme de production de 2025, les réserves prouvées représentent environ 35 ans d’exploitation, d’après nos calculs. Cette durée peut évoluer avec les nouvelles découvertes et les progrès techniques.

Combien d’années de gaz reste-t-il à l’Algérie ?

Avec les estimations de l’OPEP, les réserves de gaz représentent environ 44 ans de production au rythme actuel, d’après nos calculs. Avec des estimations plus prudentes, cette durée tombe à environ 25 ans.

Quelle est la part du pétrole et du gaz dans l’économie algérienne ?

Les hydrocarbures représentent environ 13 % du PIB algérien, mais 84 % des exportations et près de la moitié des recettes publiques, selon Coface. Leur poids rend l’économie très sensible aux variations des cours mondiaux.

L’Algérie découvre-t-elle encore de nouveaux gisements ?

Oui, Sonatrach a annoncé 17 découvertes en 2025 et 17 autres depuis janvier 2026. Son plan 2026-2030 prévoit le forage d’environ 500 puits d’exploration.