Réserves mondiales d’or et de devises 2025 : Où se classe l’Algérie ?

Dans un monde où l’instabilité économique fait régulièrement des vagues sur les marchés mondiaux, les réserves de change et d’or sont des bouées de sauvetage pour de nombreux pays.

En effet, ces réserves permettent aux pays de stabiliser leur monnaie, de régler leurs dettes internationales et de faire face aux déséquilibres commerciaux. En Afrique, plusieurs pays, dont l’Algérie, accumulent des milliards de dollars en actifs pour assurer leur souveraineté économique. À l’instar de nombreux pays développés, ces réserves d’or et de devises jouent un rôle clé dans la gestion des crises, des dettes extérieures et des déséquilibres commerciaux.

L’Algérie, qui figure parmi les puissances africaines en matière de réserves de change et d’or, est un acteur central dans cette dynamique. Mais, où se classe-t-elle sur le continent et à l’échelle mondiale ? Découvrons les dix pays africains détenant les plus grandes réserves en 2025, selon les dernières données de Global Firepower.

1- Libye – 92,43 milliards de dollars (32ème au niveau mondial)

La Libye prend la tête du classement africain. Avec 92,43 milliards de dollars en réserves, elle se positionne au 32ème rang mondial. Malgré certains défis internes, le pays a su capitaliser sur ses ressources naturelles pour accumuler un capital financier conséquent.

2- Algérie – 81,22 milliards de dollars d’or et de devises (33ème au niveau mondial)

Juste derrière la Libye, l’Algérie se distingue avec des réserves de 81,22 milliards de dollars, plaçant le pays au 33ème rang mondial. L’Algérie, dont l’économie repose largement sur les hydrocarbures, bénéficie d’un appui solide grâce à ses stocks de devises et d’or, offrant une certaine stabilité face aux fluctuations des prix du pétrole.

3- Afrique du Sud – 62,49 milliards de dollars (38ème au niveau mondial)

L’Afrique du Sud, première économie d’Afrique subsaharienne, suit avec 62,49 milliards de dollars. Ce montant témoigne de la solidité du pays face aux chocs externes, bien que ses ressources restent en partie exposées à la volatilité des matières premières.

4- Nigeria – 41,35 milliards de dollars (48ème au niveau mondial)

Le Nigeria, géant de l’économie ouest-africaine, détient des réserves de 41,35 milliards de dollars. Ces réserves sont essentielles pour stabiliser la monnaie locale, le naira, et financer les importations dans un pays où les besoins en devises sont colossaux.

5- Maroc – 36,33 milliards de dollars (51ème au niveau mondial)

Le Maroc complète le top 5 avec des réserves atteignant 36,33 milliards de dollars. Grâce à une économie diversifiée, allant de l’agriculture aux industries de transformation, le Maroc parvient à maintenir une situation financière relativement saine.

6- Égypte – 33,07 milliards de dollars d’or et de devises en 2025 (54ème au niveau mondial)

L’Égypte, avec ses 33,07 milliards de dollars, a su renforcer ses réserves au fil des années. Malgré des défis économiques, le pays mise sur une stratégie de diversification pour accroître sa résilience face aux crises économiques mondiales.

7- Angola – 13,94 milliards de dollars (69ème au niveau mondial)

Avec 13,94 milliards de dollars en réserves, l’Angola, riche en pétrole, est parvenue à constituer un solide bouclier financier. Cependant, ses réserves restent bien inférieures à celles des leaders du continent.

8- Tunisie – 9,24 milliards de dollars (79ème au niveau mondial)

La Tunisie occupe la huitième position africaine avec des réserves de 9,24 milliards de dollars. Ces fonds jouent un rôle crucial dans la gestion des fluctuations économiques, particulièrement dans un contexte de transition sociale.

9- Kenya – 7,34 milliards de dollars (86ème au niveau mondial)

Le Kenya, porte d’entrée de l’Est africain, détient 7,34 milliards de dollars en réserves. Ces réserves sont essentielles pour soutenir l’économie kenyane, notamment dans ses échanges commerciaux et dans la gestion de ses dettes extérieures.

10- Cameroun – 5,75 milliards de dollars d’or et de devises (91ème au niveau mondial)

Enfin, le Cameroun se classe en dixième position avec 5,75 milliards de dollars. Bien que ses réserves soient modestes par rapport à d’autres, elles sont cruciales pour assurer la stabilité de la monnaie locale et la gestion des financements externes.

En conclusion, l’Algérie se positionne comme un acteur économique clé en Afrique, en occupant le deuxième rang du classement de réserves de change et d’or en 2025.