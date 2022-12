Réserves d’or : l’Algérie dans le top 3 arabe

Le conseil mondial d’or (CMO) a dévoilé le classement des pays en matière de réserves d’or au niveau mondial et arabe. Alors à quel rang mondial se trouve l’Algérie ? Vous êtes curieux et vous voulez en savoir plus ? Ça tombe bien, l’équipe Algérie 360 vous livre plus de détails à ce sujet dans les lignes qui suivent alors restez branchés !

Tout d’abord, on rappellera qu’une réserve d’or est une quantité d’or sauvegardée par une banque centrale ou une institution financière. Cela dans le but de sécuriser une transaction, un accord de crédit ou encore constituer un fonds de garantie. À en croire les révélations du rapport dévoilé par le CMO, l’Algérie est au 3e rang au niveau arabe, avec 173.6 tonnes d’or.

Devancée ainsi par l’Arabie Saoudite qui possède une réserve de 323,1 tonnes et le Liban qui détient un stock de 286,8 tonnes. On notera dans le même sillage que la Libye a décroché la 4e place avec une part qui avoisine les 116,6 tonnes. Sachant que l’Irak s’est classé à la 5e place en détenant 96,4 tonnes de cette matière précieuse.

Dans le même classement, l’Irak a été suivi, successivement, par l’Egypte, le Koweït, les Émirats et le Qatar. Puis, la Jordanie, la Syrie, le Maroc, le Bahreïn et le Yémen en dernière position.

Réserves d’or : L’Algérie à la 226ème place au niveau mondial

Selon le même document, on précisera que l’Algérie s’est classée au 226e rang mondial. En fait, le pays qui détient le plus grand stock d’or au monde est les États-Unis avec une réserve d’or de 8133,5 tonnes. À vrai dire, cette quantité est l’équivalent de 78,1 % du stock total. De ce fait les États-Unis a devancé l’Allemagne (3359,1 tonnes) et l’Italie avec (2451,8 tonnes) qui ont dominé les deux places du podium qui restent.

Par ailleurs, en possédant un stock d’or de 2436,4 tonnes, la France a figuré au 4e rang mondial dans ledit classement. Suivie par la Russie, la Chine, la Suisse et le Japon. Pour rappel, les dernières positions reviennent à l’Inde et à la Hollande.