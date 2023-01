Réserves de pétrole : l’Algérie dans le top 20 mondial en 2023

La production de pétrole est l’une des statistiques les plus surveillées de l’économie mondiale. Et 2022 a été une année particulièrement mouvementée pour l’or noir. D’une part, le déclenchement du conflit Russie-Ukraine a bouleversé les chaînes d’approvisionnement mondiales en pétrole ; d’autre part, la crainte d’une baisse de la demande a contraint l’Arabie saoudite et d’autres pays de l’OPEP à réduire leur production alors même que les prix s’envolaient.

Dans cet article, nous allons examiner les 20 pays qui possèdent les plus grandes réserves de pétrole au monde à l’horizon 2023, et voir quelle place occupe l’Algérie dans le classement. Les données proviennent de l’Agence internationale de l’énergie (AIE).

Réserves de pétrole : dans combien d’années pourraient-elles s’épuiser ?

Aussi importantes qu’elles soient, les réserves mondiales de pétrole ne sont pas infinies. Avec l’essor des économies indienne et chinoise, la demande mondiale de pétrole n’a cessé d’augmenter au cours des deux dernières décennies. Selon les statistiques de l’AIE, la demande mondiale de pétrole a doublé entre 1971 et 2019, passant de 2,3 à 4,6 millions de tonnes.

En matière de consommation mondiale de pétrole, les États-Unis, l’Inde et la Chine arrivent en tête. En 2021, les États-Unis ont consommé à eux seuls 21 % du total mondial (19,8 mbj). Cependant, l’Inde et la Chine ont, ensemble, consommé presque autant que les Américains (19,55 mbj).

L’Agence internationale de l’énergie (AIE) estime que les réserves actuelles de pétrole sont suffisantes pour durer encore 38 ans. Une autre évaluation de BP (en 2013) indiquait que les réserves prouvées de pétrole ne suffisaient que pour 53 ans encore ; cela implique que tout le pétrole mondial pourrait s’épuiser en 2070. En outre, si nous divisons le chiffre de 1757 milliards de barils de réserves par celui de la consommation mondiale journalière (97 mbj), nous pouvons estimer que le pétrole devrait durer encore 50 ans.

Du reste, la dynamique du marché mondial de la production pétrolière est également en train de changer. L’éclatement du conflit Russie-Ukraine en février 2022 a entraîné une réduction des sanctions à l’encontre du Venezuela et une augmentation des approvisionnements en pétrole en provenance d’Iran.

Quelles sont les réserves de pétrole de l’Algérie en 2023 ?

Selon les données de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) les réserves de pétrole de l’Algérie, à partir de 2021, s’élèvent à 12,2 milliards de barils. Ce chiffre place notre pays à la 16e place du classement mondial des 20 plus grandes réserves de pétrole.

Entre le 20e et le 17e rang, nous retrouvons, derrière l’Algérie, l’Azerbaïdjan, l’Angola, la Norvège et l’Équateur. Entre la 15e et la 5e position, nous retrouvons (en ordre décroissant) : le Brésil, le Qatar, la Chine, le Kazakhstan, le Nigéria, les États-Unis, la Libye, les Émirats arabes unis, le Koweït et la Russie. En ce qui concerne le top 5, nous le verrons un peu plus loin, dans le détail…

Par ailleurs, rappelons que l’économie de l’Algérie, pays de l’OPEP dont le PIB devrait s’établit en 2022 autour de 190 mds USD s’appuie en grande partie sur les recettes de ses exportations d’hydrocarbures. En outre, la vente de pétrole et de gaz représente plus de 90 % du total des exportations algériennes. La loi du pays exige que toute société étrangère qui cherche à travailler dans l’industrie pétrolière en Algérie doive le faire en partenariat avec la société nationale, Sonatrach. En novembre 2022, l’Algérie a fourni 1,02 million de barils de pétrole par jour.

Enfin, le 24 août 2022 dernier, Sonatrach a annoncé la découverte d’un nouveau gisement de pétrole au forage de Hassi Illatou, dans la wilaya d’Adrar. On estime que le volume de celui-ci pourrait aller de 48 jusqu’à 150 millions de barils. Ce résultat positif indique que le Sahara algérien n’a pas encore livré tous ses « trésors »…

Les 5 pays qui possèdent les plus grandes réserves de pétrole au monde en 2023

Dans cette section, nous allons nous intéresser aux cinq pays qui possèdent les plus grandes réserves de pétrole au monde à l’horizon 2023.

Irak : 145 milliards de barils — L’Irak fait partie des États membres de l’OPEP. Les exportations de pétrole représentent la plus grande partie de son économie. L’Irak est également le deuxième plus grand producteur de pétrole de l’OPEP. En 2022, les recettes pétrolières de l’Irak ont dépassé les 115 mds USD.

Canada : 170,3 milliards de barils — La majeure partie de réserves de pétrole du Canada se situe dans les sables bitumineux de l’Athabasca. La plus grande compagnie pétrolière du pays est Canadian Natural Resources Limited. En 2021, le Canada était le quatrième producteur de pétrole au monde avec 5,54 mbj.

Iran : 208,6 milliards de barils — Les lourdes sanctions américaines qui frappent le pétrole iranien restreignent fortement le nombre de clients qui peuvent l’acheter. La compagnie pétrolière nationale iranienne est la National Iranian Oil Company. Les principaux clients du pétrole iranien sont l’Inde et la Chine.

Arabie Saoudite : 258,6 milliards de barils — Le Royaume d’Arabie saoudite est le plus grand producteur de pétrole de l’OPEP. La Saudi Arabian Oil Company est la compagnie numéro un au monde en matière de revenus. En début d’année, l’Arabie saoudite a décidé de réduire sa production de pétrole alors même que les prix s’envolaient à la suite de la crise Russie-Ukraine.

Venezuela : 303,8 milliards de barils — Bien qu’il possède les plus grandes réserves prouvées de pétrole au monde, le Venezuela se classe relativement bas dans la liste des pays producteurs (22e). Toutefois, la perturbation de la chaîne d’approvisionnement à la suite du conflit Russie-Ukraine pourrait changer la donne. Car les États-Unis ont décidé d’alléger certaines de leurs sanctions contre le pays.