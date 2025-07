Réserves de change, investissements et production agricole : Tebboune fait le bilan économique

Le président Abdelmadjid Tebboune s’est exprimé vendredi soir, lors de son entrevue périodique avec des représentants des médias nationaux, diffusée par la Télévision algérienne. Il a abordé plusieurs sujets d’actualité, touchant notamment à la situation économique du pays, aux investissements, à la lutte contre l’informel, ainsi qu’aux relations internationales. Voici les principaux points à retenir.

Tebboune fait le point : économie, agriculture, investissements et sécurité en Algérie

Le président de la République a réaffirmé la détermination de l’État à consolider l’indépendance politique et économique de l’Algérie. Il a dressé un bilan jugé positif de l’état d’avancement des programmes nationaux, assurant que « les choses avancent comme prévu, conformément aux perspectives tracées jusqu’à la fin de l’année 2025 et 2027, voire même jusqu’à la fin du mandat présidentiel ».

Le chef de l’État a souligné son engagement à honorer les promesses faites aux citoyens, en mettant l’accent sur la poursuite des réformes et la préservation du caractère social de l’État. Il a défendu la politique de transferts sociaux, estimant que leur coût ne constitue pas un risque pour l’équilibre économique, compte tenu du niveau des réserves de change.

Sur le plan gouvernemental, Tebboune a évoqué une amélioration perceptible dans la performance de plusieurs secteurs, tout en estimant qu’une révision restait envisageable pour les ministères à faible rendement, conformément aux objectifs fixés.

Il a également insisté sur l’intégration progressive de la numérisation et de l’intelligence artificielle dans les services publics, notamment dans une optique de transparence et de rationalisation de la gestion économique. La cybersécurité figure parmi les priorités, avec un accent mis sur la collecte et l’exploitation de données fiables.

Concernant la diaspora, le président a réitéré son attachement au principe d’égalité des chances pour tous les Algériens, y compris ceux établis à l’étranger. Il a salué leur patriotisme et leur implication, déclarant que « toutes les portes leur sont ouvertes ».

Enfin, en matière de sécurité, il a affirmé que l’Algérie « dispose d’une expérience suffisante pour faire face aux menaces terroristes », assurant que les frontières du pays sont protégées.

Agriculture : une production estimée à 38 milliards de dollars

Le président Tebboune a affirmé que la valeur de la production agricole nationale est estimée à 38 milliards de dollars, mettant en avant la performance de plusieurs filières. Il a cité l’exemple de la culture du raisin à Boumerdès et celui de la pomme dans les Aurès, dont la production a, selon lui, atteint un niveau de surplus.

Il a également rappelé que la production agricole algérienne affiche désormais des volumes jugés importants et une qualité qu’il considère comme élevée. Concernant les céréales, le président a indiqué que l’Algérie couvre désormais ses besoins en blé dur, tout en signalant que le déficit dans cette filière persistait depuis plus de six décennies.

Investissements : un projet malaisien de 20 milliards de dollars

Au sujet des investissements étrangers, Tebboune a annoncé l’arrivée prochaine d’un investisseur malaisien qui prévoit de lancer des projets industriels en Algérie pour un montant de 20 milliards de dollars. Il n’a toutefois pas précisé les secteurs concernés ni les échéances attendues.

🟢 À LIRE AUSSI : « L’Algérie ne s’endette pas », affirme Rémy Rioux, DG de l’AFD

Économie en Algérie : Tebboune annonce des réserves de change à 70 milliards de dollars

Interrogé sur les perspectives économiques du pays, le président de la République a exclu toute politique d’austérité. Il a mis en avant une politique de gestion axée sur la gouvernance et les priorités, dans l’objectif de réduire la dépendance aux hydrocarbures, qu’il a qualifiée de « structurelle », en soulignant que la production de pétrole de l’Algérie reste modeste.

Réagissant au rapport du FMI relatif à l’endettement interne, il a estimé qu’il n’existait aucun danger imminent pour l’économie nationale. Il a précisé que les réserves de change s’élèvent actuellement à environ 70 milliards de dollars et que le taux de croissance dépasse les 4 %, chiffre qu’il a comparé aux moyennes régionales.

Tebboune annonce de nouvelles mesures pour encadrer l’économie parallèle

Le président a évoqué la nécessité de réduire l’économie informelle, qualifiant cette dernière de problématique majeure. Il a signalé que certains acteurs de ce secteur détiennent d’importantes sommes d’argent en liquide, sans traçabilité.

Il a déclaré que de nouvelles mesures sont en préparation, tout en soulignant sa préférence pour une approche fondée sur la persuasion plutôt que sur la contrainte. Il a également affirmé que les grandes transactions devaient faire l’objet de déclarations conformes à la législation en vigueur.

S’agissant du marché du travail, le chef de l’État a déclaré que l’Algérie est en train de créer de nombreux emplois et qu’elle reste l’un des rares pays en dehors d’Europe à proposer une allocation chômage aux demandeurs d’emploi.

Il a mentionné l’existence de 13 000 projets d’investissement en cours et réaffirmé son intention d’augmenter le montant de cette allocation, sans en fixer le calendrier.

Réformes, sécurité, diaspora : les messages-clés du président Tebboune

Le président a salué l’attachement à la nation exprimé par la diaspora algérienne, évoquant environ 250 projets impliquant directement des membres de la communauté à l’étranger.

🟢 À LIRE AUSSI : Algérie : Vers la levée du gel sur certaines exportations agricoles

Concernant un éventuel remaniement ministériel, il a évoqué une amélioration générale des performances gouvernementales, tout en soulignant qu’une révision des secteurs les moins actifs restait envisageable, comme cela se fait dans d’autres pays.

Sécurité régionale et politique étrangère

À propos de la situation sécuritaire dans la région sahélienne, le président a assuré que les frontières algériennes étaient sous contrôle, en s’appuyant sur l’expérience du pays dans la lutte contre le terrorisme.

Enfin, il a rejeté l’idée d’un isolement international de l’Algérie, soulignant la fréquence des visites de délégations étrangères. Il a réaffirmé l’attachement de l’Algérie au principe du non-alignement, tout en soulignant la qualité des relations que le pays entretient avec des puissances comme les États-Unis, la Russie et la Chine.