Réserver un chauffeur VTC même sans internet ? C’est possible avec l’application iRcab

iRcab est une application VTC 100% algérienne qui offre la possibilité aux utilisateurs de réserver un chauffeur même sans accès à internet. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les personnes qui se déplacent dans des zones où la couverture internet est limitée ou inexistante. Cette application répond ainsi à un besoin croissant des utilisateurs de services de transport en Algérie.

Comment Télécharger l’APP iRcab de plus ?

Le lien de téléchargement de l’application

Le lancement de cette application innovante a eu lieu le 5 janvier. Elle a été développée par une jeune équipe algérienne dont la fondatrice fait partie de la diaspora algérienne en France. Son choix d’investir en Algérie a été motivé en premier lieu par son attachement au pays et son désir de contribuer à son développement économique en créant des offres d’emplois et en améliorant la productivité et l’efficacité du secteur des transports en Algérie.

Après une étude de marché de deux ans, une version MVP a été lancée dans un premier temps pour prendre en compte les avis et les demandes des utilisateurs et des chauffeurs partenaires. Cela a permis de proposer une version finale améliorée, « iRcab », qui répond parfaitement aux besoins du marché algérien. iRcab est ainsi la première application VTC innovante qui fonctionne même sans internet en Algérie et même en Afrique !

Que propose l’APP iRcab de plus ?

Cette application se distingue de ses concurrents par ses nombreux avantages. En effet, avec une commission de seulement 10 %, iRcab offre l’une des commissions les plus basses du marché algérien. Elle propose également des tarifs très compétitifs pour ses clients, ce qui en fait une option attrayante pour les utilisateurs de services de transport. Les chauffeurs partenaires peuvent ainsi maximiser leurs revenus, tandis que les clients bénéficient d’un service de qualité et surtout réactif 24/7 à un coût abordable.

Dotée d’une interface utilisateur intuitive et facile à utiliser, iRcab est conçue pour simplifier le processus de réservation de courses pour les utilisateurs. Mise à la disposition des personnes cherchant un moyen rapide et fiable pour se déplacer, elle leur permet de sélectionner leur point de départ et leur destination même sans accès à internet. Les utilisateurs sont assurés d’être pris en charge par un chauffeur professionnel tout en suivant son emplacement en temps réel.

De plus, l’application VTC iRcab est sécurisée. Les informations sensibles des utilisateurs sont cryptées et protégées contre les accès non autorisés. Les utilisateurs peuvent visualiser l’historique de leurs réservations et les retrouver facilement à tout moment.

Le lancement d’iRcab à Alger a connu un grand succès auprès des utilisateurs et en si peu de temps, l’application a été téléchargée plus de 10 mille fois sur Play Store, témoignant de l’engouement des utilisateurs pour cette nouvelle solution innovante de réservation de chauffeurs VTC en Algérie.

L’application est disponible sur les appareils Android via Play Store. Cela en fait un choix pratique pour les utilisateurs de smartphones qui peuvent également faire partie de leur communauté grandissante sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram.

Si vous cherchez une application VTC fiable et à l’écoute, iRcab est la solution qu’il vous faut.