Réserve mondiale de gaz : l’Alnaft dévoile le classement de l’Algérie

L’Agence nationale algérienne pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (Alnaft) est revenu ce dimanche, 30 octobre 2022, sur les réserves potentielles de l’Algérie en termes de gaz naturel et de gaz non conventionnel.

À l’occasion de la conférence et l’exposition internationales d’Abu Dhabi sur le pétrole « Adipec 2022 », l’Alnaft a révélé le fait que « notre pays possédait la dixième plus grande réserve de gaz naturel prouvée au monde et la troisième plus grande réserve de gaz non conventionnel ».

Dans son communiqué, l’Alnaft a expliqué que « l’Algérie œuvrait à développer et à augmenter ses réserves à travers sa compagnie pétrolière nationale, le Groupe Sonatrach, et des joint-ventures avec des compagnies pétrolières et des investisseurs internationaux ».

Toutefois, il convient de rappeler que le Président de l’Agence, Nour Eddine Daoudi, avait indiqué que « 60 % du potentiel en hydrocarbures en Algérie était sous-exploité ou carrément non-exploité et nécessitait d’être développé ».

Données du sous-sol algérien : l’Alnaft lance une nouvelle plateforme

Sur un autre volet, l’Agence nationale algérienne pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (Alnaft) a annoncé aujourd’hui le lancement d’une plateforme numérique permettant l’accès aux données du sous-sol algérien et des produits durables.

D’ailleurs, le lancement de ce nouveau portail, baptisée « explorer l’Algérie aujourd’hui » (Exalt), coïncide avec la conférence et l’exposition internationales d’Abu Dhabi sur le pétrole « Adipec 2022 » et intervient conformément à la loi 19-13 régissant les activités d’hydrocarbures.

En outre, le communiqué de l’Alnaft a fait savoir que c’est l’entreprise de solutions technologiques SLB qui a développé cette plateforme numérique entièrement intégrée. Rajoutant que « Exalt » permet d’avoir un accès mondial et fluide, à tout moment et n’importe où, à l’ensemble des données du sous-sol algérien et des produits durables.

Ainsi, « Exalt » se veut « une opportunité dans le domaine énergétique algérien qui va permettre aux investisseurs d’explorer des nouveaux gisements, mais aussi de prospecter et d’évaluer le potentiel du domaine national des hydrocarbures », a encore souligné l’Alnaft. Rajoutant que cette plateforme met en avant « la valeur des opportunités nationales en amont » et promeut « les ressources en hydrocarbures de l’Algérie dans le monde entier, y compris, à travers de futurs appels d’offres ».

Quel est le rôle de l’Algérie au sein de l’OPEP ?

Lors de sa récente visite en Algérie, le SG de l’OPEP, le koweïtien Haitham al-Ghais, avait mis en avant le rôle « actif et crucial » de l’Algérie au sein de l’Organisation, et ce, depuis son adhésion en 1969.

En effet, le SG de l’OPEP n’avait pas manqué de rappeler « l’engagement de l’Algérie et son appui au dialogue constructif et au rapprochement des vues entre les pays membres lors des crises traversées par l’Organisation et face aux défis à relever ».

Dans une déclaration à la presse à l’issue de sa rencontre avec le Président Abdelmadjid Tebboune, Haitham al-Ghais avait notamment évoqué l’accord d’Alger de septembre 2016. Notant que ce dernier avait marqué « un moment important dans l’histoire de l’industrie pétrolière mondiale ».