Réservation électronique des billets – Hadj 2024 : l’ONPO émet un nouveau communiqué

Les futurs pèlerins algériens multiplient les préparatifs pour accomplir les procédures leur permettant de rejoindre les terres saintes et accomplir le rituel du pèlerinage, cinquième pilier de l’islam. D’ailleurs, l’office national du Hadj et de la Omra revient dans un nouveau communiqué, pour annoncer le lancement de l’opération de réservation des billets.

Dans un nouveau communiqué, mis en ligne sur sa page officielle, l’ONPO annonce le lancement de l’opération de réservation des billets pour les pèlerins voyageant avec l’ONPO.

Lancement de l’opération de réservation des billets de voyage vers les terres saintes

En effet, l’ONPO a fait part du début des réservations des billets de voyages des pèlerins voyageant avec l’office, prévu pour ce lundi 8 avril 2024, à partir de 22 h 30. Notamment via le portail électronique « Bawabat El Hadj », ou encore via l’application mobile « ركب الحجيج ».

Par ailleurs, l’office national du pèlerinage et de la Omra indique que cette opération s’inscrit dans l’acheminement des étapes de réservation des billets vers l’Arabie saoudite. De plus, le communiqué ajoute que cette opération débutera pour les aéroports d’Annaba, d’El Oued, de Béchar, de Ouargla, de Tamanrasset, de Batna, de Ghardaïa et de Tlemcen. Tandis que les aéroports restants reprendront l’opération de réservation, après avoir finalisé les préparatifs avec les compagnies aériennes.

Report de la date limite du paiement des frais du Hadj 2024

L’office national du Pèlerinage et de la Omra a précédemment annoncé la prolongation de la date limite du paiement des frais du Hadj et de la finalisation des procédures administratives et sanitaires requises. Et ce, pour le 15 avril 2024 à 20 h, suite à la demande de plusieurs citoyens.

Dans ce sillage, l’ONPO invite les futurs pèlerins à finaliser les procédures requises avant l’expiration du nouveau délai, précisant que ses différents services restent à leur disposition, y compris pour les jours du vendredi et du samedi. Dans son communiqué, l’ONPO informe sue les livrets du Hadj, dont les détenteurs ne s’acquittent pas des frais dans les délais impartis, seront annulés.

