Réservation d’hôtel – Hadj 2024 : l’ONPO publie un nouveau communiqué

Le 20 mai prochain, le premier groupe de pèlerins algériens quittera l’aéroport international de Houari Boumediene d’Alger à destination de l’Arabie saoudite, pour permettre d’effectuer le rituel du grand pèlerinage, cinquième pilier de l’islam.

Dans ce sillage, l’Office national du hadj et de la Omra revient dans un nouveau communiqué pour faire une nouvelle annonce à l’adresse des futurs pèlerins algériens.

Réservations d’hôtels en Arabie saoudite : l’ONPO lance les réservations à partir du mercredi 8 mai 2024

Dans son communiqué mis en ligne en ce mardi 7 mai 2024, l’office national du Hadj et de la Omra annonce la date du lancement de l’opération des réservations d’hôtel, en Arabie saoudite, pour les citoyens souhaitant accomplir le rituel du hadj, cette année.

En effet, à partir de ce mercredi 8 mai 2024, à 20 h, les pèlerins algériens, dont le départ est prévu entre le 20 et le 25 mai, pourront réserver leurs chambres d’hôtels via le portail électronique : www.bawabetelhadj.dz. Au sujet des autres départs, les réservations d’hôtel seront programmées ultérieurement.

Par ailleurs, l’office national du Hadj et de la Omra rappelle, aux citoyens algériens concernés par le grand pèlerinage, que le retrait des visas électroniques est désormais disponible à partir de son portail électronique Bawabet El Hadj.

D’ailleurs, les autorités saoudiennes invitent les pèlerins algériens n’ayant pas encore retiré leurs visas à achever la totalité de la procédure, au plus vite, et de retirer leur visa. Les autorités saoudiennes ont aussi mis en garde les hadjis algériens contre les pièges des fausses campagnes de pèlerinage annonçant leurs services via des comptes inconnus et suspects.

