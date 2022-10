Réservation des billets vers l’Algérie : du nouveau chez Corsica Linea

La compagnie française Corsica Linea a récemment annoncé la prolongation de son programme de traversées vers l’Algérie. En effet, pour la prochaine saison d’hiver, ce transporteur maritime prévoit de continuer à assurer la desserte du port d’Alger à partir de celui de Marseille.

Pour rappel, Corsica Linea partage ce même créneau avec Algérie Ferries. Et prévoit, pour le prochain hiver, une desserte en aller entre Marseille et Alger, soit tous les mardis. Mais aussi une autre en retour dans le sens inverse, à savoir tous les mercredis.

Cependant, le programme hivernal n’est pas la seule nouveauté dévoilée par Corsica Linea. Cette dernière a annoncé la mise en place d’un nouveau système de paiement de ses billets, permettant de faciliter le processus de réservation pour ses voyageurs, dont les Algériens.

Corsica Linea lance un nouveau service pour la réservation des billets

Afin de faciliter l’achat des billets et le processus de réservation, Corsica Linea a rendu possible le paiement en espèce. En effet, dans un communiqué rendu public sur son site officiel, elle informe ces voyageurs qu’il est possible de réserver son billet en ligne et de payer en espèce.

Pour s’y faire, Corsica Linea précise que le client doit d’abord réserver son billet en ligne, choisir le paiement en espèce et renseigner les informations requises. À l’issue de cette étape, le voyageur recevra, par email, un code-barres. Mais aussi le délai pour finaliser la réservation et payer le billet.

Par ailleurs, Corsica linea précise que le paiement en espèce, du billet, se fait chez un buraliste. Ce dernier procédera à la confirmation du paiement et remettra un reçu qui correspond à la somme payée. Une fois le paiement finalisé, le client recevra, également par email, ses billets. En revanche, la compagnie française maritime précise que si le délai de paiement n’a pas été respecté, la réservation sera annulée automatiquement.