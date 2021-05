Réseaux sociaux : un homme arrêté pour atteinte à l’Islam à Boumerdès

Un jeune citoyen âgé de 33 ans a été arrêté par les éléments de la police de la wilaya de Boumerdès. La raison ? Des publications en relation avec l’islam qu’il a publié sur les réseaux sociaux. Les publications du mis en cause comporterait des « Hadiths de la sunna et des versets du coran falsifiés ».

Krimou Touati, le chef de la cellule de communication de la police de la wilaya de Boumerdès, a confié au journal arabophone Al Khabar que cette arrestation a été réalisée par la brigade de lutte contre la cybercriminalité suite à une enquêté qui a été menée pendant plusieurs jours. Des publications portant atteinte à l’Islam ont été signalées. Le mis en cause les partageait apparemment sur plusieurs pages sur Facebook et sur d’autres réseaux sociaux.

Des faux versets coraniques ?

Toujours selon Krimou Touati, « l’individu arrêté profitait des différents espaces offerts par les groupes et les pages des réseaux sociaux pour publier des photos falsifiées de versets coraniques et de Hadiths, et pour se moquer de la religion islamique via ses propres écrits ».

La même source indique que le jeune trentenaire a été présenté devant le procureur de la république prés le tribunal de Boumerdès. Aucune précision n’a été cependant donnée sur l’identité de ce citoyen Algérien ni sur cette nouvelle affaire liée à la religion islamique.

Il est à rappeler que la militante pour la démocratie en Algérie, le docteur Amira Bouraoui, a été condamnée hier par le tribunal de Cheraga, à une lourde peine de prison. Le tribunal a condamné l’activiste, dans deux affaires distintes. Dans la première affaire, à une peine de deux ans de prison ferme, et dans la deuxième affaire, à deux ans de prison ferme sans mandat de dépôt. C’est dans la deuxième affaire que Amira a fait face à des accusations relatives à une “atteinte aux préceptes de l’Islam”.