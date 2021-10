Réseaux sociaux : le groupe Facebook s’apprête à changer de nom

Aprés la panne mondiale qui a plombé le fonctionnement de ses serveurs et de toutes ses applications, le groupe Facebook surprend une nouvelle fois le monde. En effet, le géant et pionnier des réseaux sociaux s’apprête à se doter d’un nouveau nom.

Le Groupe Facebook, qui possède notamment Facebook (le réseau social), Instagram, Watts App, et Oculus, serait sur le point d’annoncer son changement de nom d’entreprise. Ce changement sera prononcé, assure le site spécialisé The Verge, très prochainement. Le réseau social garderait toujours son nom, assure la même source.

Cette décision du géant d’internet intervient dans le cadre de son dernier projet en date. Celui de la création d’un « métaverse ». Il s’agit « d’une nouvelle phase d’expériences virtuelles interconnectées utilisant des technologies telles que la réalité virtuelle et la réalité augmentée ». L’empire de Mark Zuckerberg a d’ailleurs annoncé la création de pas moins de 10 000 emplois en Europe au cours des cinq prochaines années.

Quel sera le nouveau nom de Facebook ?

Le changement de Nom du géant d’internet pourrait être annoncé ce 28 octobre. L’annonce pourrait même se faire avant, indique The Verge, qui assure que le CEO du Géant Bleu pourrait annoncer ce changement de nom lors de la conférence Facebook Connect.

Quant au nouveau nom qui sera donné à l’entreprise mère Facebook, la même source avance qu’il sera peut-être proche du mot « Horizon ».

Il est à noter que Facebook, dans cette démarche de changement de nom, va sur les pas de Google. L’entreprise mère derrière le moteur de recherche avait changé de nom en 2015. Elle s’appelle désormais « Alphabet », et elle chapeaute, en plus de Google, YouTube et plusieurs autres sites web.