Réseaux sociaux et messageries, quelles plateformes ont vraiment respecté la vie privée en 2025 ?

La confidentialité en ligne ne relève plus du confort numérique, mais d’un impératif. L’étude Social Networks Privacy Rating 2025, menée par Incogni, dresse un état des lieux sans fard de la protection des données personnelles sur les principales plateformes sociales et applications de messagerie. Le verdict tombe, rares restent les acteurs capables de garantir une réelle maîtrise des données à leurs utilisateurs. Dans un contexte marqué par la montée en puissance de l’IA et la multiplication des fuites de données, ce classement agit comme un signal d’alarme autant pour les internautes que pour les géants du numérique.

Réseaux sociaux : Instagram, Facebook et TikTok à la traîne sur la protection des données

Incogni a passé au crible 15 plateformes majeures selon 18 critères, parmi lesquels la collecte et la revente de données, les amendes infligées, la transparence des politiques de confidentialité ou encore les paramètres de vie privée proposés aux utilisateurs.

En tête du classement global, Pinterest et Quora tirent leur épingle du jeu avec des scores respectifs de 12,38 et 12,96, un score faible traduisant une meilleure protection de la vie privée. Twitch, LinkedIn et Reddit suivent, avec des notes comprises entre 13,51 et 15,19, formant un groupe intermédiaire aux pratiques jugées « moyen-bonnes ».

🟢 À LIRE AUSSI : Vie privée en ligne : quel navigateur protège encore vraiment vos données en 2025 ?

À l’autre extrémité du spectre, Instagram, TikTok et Facebook ferment la marche. Avec un score de 28,72, Facebook décroche la lanterne rouge, pénalisé par une accumulation d’amendes et des violations de données répétées, dont une sanction de 9,6 points à elle seule.

Critères pratiques : Twitch prend l’avantage, les géants restent distancés

Lorsque l’analyse se concentre uniquement sur les critères dits « pratiques », à savoir les données collectées, le contrôle utilisateur, la visibilité externe et l’usage des données pour l’IA, le classement évolue. Twitch s’impose en tête avec un score de 5,85, devant Quora (7,54) et Pinterest (9,01). LinkedIn, Reddit et X complètent le haut du tableau.

Les plateformes les plus populaires conservent, en revanche, leurs mauvaises habitudes. Instagram, YouTube, Facebook et TikTok affichent des scores nettement plus élevés, confirmant un fossé persistant entre services vertueux et modèles économiques fondés sur l’exploitation massive des données.

Sur le terrain des paramètres de confidentialité, Pinterest se démarque clairement. L’inscription exige peu d’informations, les réglages par défaut restent respectueux et le contrôle de la visibilité des données s’avère efficace.

Des modèles de contenus moins intrusifs, mais encore imparfaits

Aucune plateforme sociale ne décroche la note parfaite. Les acteurs les mieux classés, comme Twitch ou Quora, s’appuient sur des formats spécifiques, diffusion en direct ou partage de connaissances sous forme de questions-réponses, moins intrusifs que les modèles classiques basés sur la photo et la vidéo. À l’inverse, les réseaux sociaux les plus populaires continuent de collecter et d’exploiter largement les données de leurs utilisateurs.

Amine Bouzelgha, Responsable Communication chez Kaspersky, résume la tendance sans détour : « Les migrations massives d’utilisateurs entre réseaux sociaux envoient un message clair : la vie privée n’est pas négociable. Plus que la recherche de la nouveauté, c’est la dégradation des plateformes établies qui fait fuir les abonnés, lassés par des politiques agressives et l’exploitation de leurs données pour entraîner l’IA. »

Applications de messagerie : Discord, Telegram et Snapchat en tête du classement

Du côté des applications de messagerie grand public; hors services explicitement privacy-first, Discord arrive en première position avec un score global de 10,23. Telegram (13,08) et Snapchat (13,39) complètent le podium. Facebook Messenger et WhatsApp ferment le classement, avec des scores respectifs de 22,22 et 23,17.

Si l’on s’en tient aux seuls critères pratiques, Telegram prend la première place avec un score de 4,23, suivi par Snapchat (7,72) et Discord (8,14). Les paramètres de confidentialité par défaut expliquent en grande partie ces écarts.

🟢 À LIRE AUSSI : Télécharger un ebook peut devenir fatal pour vos données : des livres turcs et arabes piégés

Telegram et Snapchat proposent des réglages sécurisés dès l’installation, contrairement à Discord, Facebook Messenger et WhatsApp, dont les paramètres initiaux restent plus permissifs.

En matière de collecte de données à des fins publicitaires, Telegram et WhatsApp figurent parmi les applications les moins intrusives, suivies de Discord. Snapchat et Facebook Messenger apparaissent, à l’inverse, comme les plus gourmands.

WhatsApp se distingue néanmoins par un point clé, le chiffrement de bout en bout activé par défaut pour l’ensemble des échanges. Un atout majeur pour la confidentialité, même si l’application subit une pénalisation dans le classement global en raison de l’usage des données pour l’IA.

Messageries privées : une illusion de sécurité persistante

Telegram collecte le moins de données et offre la palette de paramètres de confidentialité la plus étendue. Discord, bien classé au global grâce à une collecte limitée et à l’absence d’amendes, souffre encore de réglages par défaut insuffisamment protecteurs.

Amine Bouzelgha de chez Kaspersky alerte : « Les messages directs ne relèvent pas toujours de conversations strictement privées. Ils peuvent servir à des fins publicitaires, à l’entraînement de l’IA ou être partagés avec les autorités. Des escrocs peuvent également exploiter ces canaux pour accéder aux données des utilisateurs. En 2026, identifier les services qui minimisent ces risques devient essentiel. »

Quelle est la méthodologie de l’étude Incogni ?

Pour dresser son classement, Incogni a sélectionné les 15 principales plateformes de réseaux sociaux en se basant sur leur nombre d’utilisateurs mensuels. Les services dont la base d’utilisateurs se concentre principalement dans un seul pays ou quelques pays seulement ont été exclus, afin de se focaliser sur des plateformes à portée internationale.

Le classement repose sur 14 critères regroupés en six grandes catégories :

Intelligence artificielle (IA) Infractions et sanctions Collecte de données Contrôle et consentement des utilisateurs Transparence Convivialité

Chaque critère a été standardisé pour permettre des comparaisons numériques directes entre les plateformes. Un score de gravité a été attribué à chacun d’entre eux selon son impact potentiel sur la vie privée des utilisateurs. Ce score fonctionne comme un coefficient multiplicateur : 1 pour une gravité faible, 2 pour une gravité modérée et 3 pour une gravité élevée.

Les chercheurs ont analysé les politiques de confidentialité, la gestion des données des applications et d’autres ressources légales et de confidentialité. Ces données ont été collectées entre le 15 et le 29 août 2025, puis archivées via Internet Archive entre le 8 et le 14 septembre 2025 pour garantir la traçabilité. Pour consulter l’étude complète et les données associées, cliquez ici.

À propos de Kaspersky

Fondée en 1997, Kaspersky s’impose comme une entreprise internationale de référence en matière de cybersécurité et de protection de la vie privée. À ce jour, ses technologies protègent plus d’un milliard d’appareils contre les cybermenaces émergentes et les attaques ciblées à travers le monde.

L’expertise de Kaspersky en sécurité informatique et en renseignement sur les menaces se traduit concrètement par le développement de solutions et de services innovants. L’entreprise accompagne aussi bien les particuliers que les entreprises, les infrastructures critiques et les autorités publiques, avec une approche axée sur l’anticipation et la résilience face à des menaces numériques en constante évolution.

🟢 À LIRE AUSSI : Phishing par QR code : Kaspersky explique l’explosion des attaques en 2025

Le portefeuille de Kaspersky couvre un large éventail de solutions de cybersécurité. Il inclut la protection avancée de la vie numérique sur les appareils personnels, des produits et services de sécurité spécialisés pour les entreprises, ainsi que des solutions de Cyber Immunité conçues pour faire face aux cyberattaques les plus sophistiquées.

Aujourd’hui, Kaspersky aide des millions de particuliers et plus de 200 000 entreprises à protéger ce qui compte le plus pour eux. Pour en savoir plus : www.kaspersky.fr