Réseaux sociaux en Algérie : faut-il s’en éloigner durant les crises ?

La question ne se poserait pas il y a dix ans de cela, mais aujourd’hui, avec la facilité de l’accès aux nouvelles technologies, le rapport entre les Algériens et réseaux sociaux se pose en tant que problématique sérieuse, sur laquelle les spécialistes se penchent de plus en plus.

Dans une déclaration à Radio Sétif, le professeur en psychologie à l’université de Mohamed Lamine Debaghine, Khaled Abdesalam, a confié que les Algériens ont besoin d’un véritable « confinement médiatique ». Selon lui, dans ces moments difficiles que le pays traverse, les Algériens doivent s’abstenir des réseaux sociaux, et ce, afin d’atténuer le stress qui mène souvent à la peur et à la panique.

Le même intervenant souligne que l’Algérie passe par une période très difficile. Les Algériens, en plus de la flambée des cas du covid-19, du manque d’oxygène et de la crise économique, doivent également faire face dorénavant au réchauffement climatique et aux incendies meurtriers.

La panique que ces derniers ont provoqué a d’ailleurs mené à un crime atroce, dont le pays se serait bien passé. Ce crime odieux, inqualifiable, a été notamment alimenté par une campagne de désinformation qui bat encore son plein sur les réseaux sociaux, au sein de laquelle se mêlent le racisme, l’ignorance, et le complotisme.

Le rôle des médias

Selon le professeur Khaled Abdesalam, les médias doivent jouer leur rôle dans toute cette histoire, et ce, en traitant l’information avec « objectivité et professionnalisme » loin de « l’exagération et de la peur qui sont semé sur les pages des réseaux sociaux« .

Il ne faudrait cependant pas oublier que les réseaux sociaux ont joué un rôle très important dans la campagne de solidarité qui s’est bâtie afin de venir aux aides aux sinistrés des feux ravageurs. Ceci dit, il faut signaler le manque d’organisation et d’encadrement de ces campagnes, ce qui peut s’avérer très dangereux.

Il est peut-être temps de donner aux réseaux sociaux l’importance qu’ils méritent. Et vu leur impact sur la société, il faut que les utilisateurs savent à quoi ils ont affaire. Loin des restrictions et des solutions radicales, et outre les campagnes de sensibilisation, l’utilisation des réseaux sociaux devient de plus en plus une affaire d’éducation nationale. L’école devrait pouvoir former un internaute responsable.