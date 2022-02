Réseaux sociaux de Brest : les Algériens explosent les compteurs

L’annonce de la nouvelle quant au nouveau club du talentueux joueur algérien Youcef Belaili ne cesse d’enflammer la toile et de faire la Une des différents médias.

En effet, le maestro des Verts a enfin dévoilé sa nouvelle destination, et ce, la soirée de ce lundi 31 janvier. Il s’agit bel et bien du club français actif en première division le Stade Brestois.

Une nouvelle attendue depuis presque deux mois, lorsque le milieu de terrain algérien a annoncé la résiliation de son contrat avec son club qatari, le Qatar SC. Depuis, les rumeurs se sont fortement diffusées quant à la prochaine destination du talentueux Fennec, notamment à la suite de son haut niveau de jeu et son excellente performance lors de la précédente Coupe arabe 2021 au Qatar.

Les Algériens envahissent les réseaux de Brest

Après ladite annonce, portant sur l’arrivée de la star des Verts Youcef Belaili dans le Stade Brestois, les comptes du club français sur les différents réseaux sociaux ont été immédiatement envahis par les internautes algériens.

Les comptes en question comptent désormais plus d’un million d’abonnés sur les différents réseaux sociaux, à savoir Facebook, Instagram et Twitter, et ce, en quelques heures seulement.

Sachant que les comptes du club français n’ont jamais vu autant d’interaction auparavant. Les dernières publications ont même reçu des centaines de milliers de likes et de commentaires.

« Merci à tous… et à Youcef » (Brest)

Pour cette occasion, la page Facebook officiel du Stade Brestois vient juste de publier une photo, accompagnée d’une légende annonçant la nouvelle, tout en remerciant sa nouvelle recrue, Youcef Belaili.

« La barre symbolique du million d’abonnés a été atteinte sur les réseaux sociaux du Stade Brestois. Merci à tous… et à Youcef », peut-on lire sur ladite page.

Par ailleurs, il est utile de préciser que le sélectionneur national Djamel Belmadi devrait être plus à l’aise dorénavant. Ce dernier est enfin rassuré sur l’avenir de son talentueux joueur, notamment avec l’approche des matchs barrages, prévue la fin de mars contre le Cameroun.