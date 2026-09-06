Réseau routier : un vaste plan de modernisation lancé à travers ces 9 wilayas

L’effort de modernisation, d’entretien et de réhabilitation du réseau routier national se poursuit à travers neuf wilayas au titre du programme de l’année 2026.

Cette dynamique vise à optimiser l’état des axes routiers et à fluidifier le trafic, conformément aux directives du ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, Abdelkader Djellaoui, en coordination avec les walis.

Selon le ministère des Travaux publics, ces interventions concernent les wilayas d’Ouled Djellal, Batna, Aïn Defla, Tissemsilt, Skikda, Relizane, Djanet, Béjaïa et Bordj Bou Arréridj, avec des taux d’avancement variables selon les chantiers.

À Ouled Djellal, les travaux d’entretien de la Route Nationale (RN 46A) sur un tronçon de 5 km progressent de manière significative, atteignant la phase de pose du béton bitumineux après l’achèvement du rabotage.

Parallèlement, le chantier de réhabilitation du chemin de wilaya (CW 04A) se poursuit sur 9,5 km — entre les points kilométriques PK 19+000 et PK 28+500 reliant Besbès à Ras El Miad — avec l’application de la couche de roulement en béton bitumineux.

Travaux publics : vaste chantier sur le terrain pour fluidifier le trafic

Du côté de Batna, les opérations de renforcement de la RN 03 progressent sur un linéaire de 13,5 km, entre les PK 238+000 et PK 251+500, où la pose de la couche de roulement est actuellement en cours.

Dans la wilaya d’Aïn Defla, les équipes sont à pied d’œuvre pour l’entretien du CW 154 sur 9,2 km. Ce tronçon, qui relie la commune de Rouina à la RN 65, bénéficie de ces aménagements pour améliorer la fluidité et la sécurité de la circulation.

À Tissemsilt, le projet de dédoublement de l’évitement de la commune de Khemisti sur 5 km suit son cours, marqué par le lancement simultané de la pose de glissières de sécurité en béton armé afin de renforcer la protection des usagers.

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Plus à l’est, à Skikda, le chantier de dédoublement de la RN 03 reliant El Harrouch à Aïn Bouziane (8 km) enregistre une avancée notable dans les phases de terrassement et de préparation du sol.

À Relizane, les travaux de réhabilitation du CW 12 au niveau de la commune de Yellel se poursuivent sur un tronçon de 5 km afin d’élever le niveau de service de cet axe.

Du Nord au Grand Sud, les chantiers se multiplient pour transformer les axes stratégiques

Dans le Grand Sud, à Djanet, la réalisation de la route reliant Tin Alkoum à Tin Khiamine sur une distance de 50 km franchit une étape clé avec la pose de la couche de base, dans le respect strict des normes techniques et des délais contractuels.

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À Béjaïa, une planche d’essai pour l’application du béton asphaltique a été réalisée sur le CW 43, dans la région de Toudja. Cette opération s’inscrit dans le cadre du suivi de chantier pour vérifier la conformité des procédés d’exécution aux normes en vigueur.

Enfin, à Bordj Bou Arréridj, les travaux de terrassement se poursuivent dans le cadre du dédoublement du CW 42 sur 9 km, parallèlement au projet de dédoublement de la RN 103 reliant Ras El Oued à Tixter sur une distance de 10 km.

L’ensemble de ces infrastructures s’inscrit dans la stratégie globale du secteur visant à moderniser les réseaux routiers, à garantir des déplacements plus fluides et sécurisés, et à renforcer le désenclavement et l’interconnexion entre les régions du pays.